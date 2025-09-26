Μαρίσσα Λαιμού: Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για την αιτία θανάτου της - Real.gr

Η οικογένεια Λαιμού έλαβε μια πρώτη εκτίμηση από τον ιατροδικαστή στη Βρετανία μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Πιθανή μόλυνση από στρεπτόκοκκο που οδήγησε σε έντονη τοξική αντίδραση, αναφέρει ως αίτιο θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού ο Βρετανός ιατροδικαστής.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου η οικογένεια Λαιμούέλαβε μία πρώτη εκτίμηση από τον ιατροδικαστή στη Βρετανία μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο της 30χρονης κόρης τους, Μαρίσσας, στο Λονδίνο.

Όπως μετέδωσε το MEGA, οι γονείς της Μαρίσσας Λαιμού αναμένεται να ενημερωθούν εγγράφως για το πόρισμα ως το τέλος της ημέρας.

«Ο ιατροδικαστής που ολοκλήρωσε τη νεκροτομή στη σορό της αδικοχαμένης Μαρίσσας έκανε μία πρώτη εκτίμηση για τα αίτια του θανάτου. Πιθανολογείται ότι το τσίμπημα, όπως κουνούπι αράχνη τραυμάτισε το δέρμα και δημιούργησε μία μικρή πύλη εισόδου. Αν το δέρμα, μάλιστα, αποικίζεται από στρεπτόκοκκο, το μικρό αυτό τραύμα μπορεί να γίνει σημείο λοίμωξης. Αν το μικρόβιο, μάλιστα, εξαπλωθεί στο δέρμα, τότε μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή τοξική αντίδραση. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν η Μαρίσσα μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο, αλλά είναι μία πιθανότητα που εξετάζεται σοβαρά», φέρεται να λέει ο Βρετανός ιατροδικαστής.

«Σήμερα περιμένουμε να μας ενημερώσουν εγγράφως. Μας είπαν ότι μάλλον από το τσίμπημα, από τις δύο τρυπούλες που δημιουργήθηκαν, έγινε η μόλυνση, μπήκε στο αίμα και η Μαρίσσα μας μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο, θέλουν να κάνουν και άλλες εξετάσεις για να είναι σίγουροι. Το κρίσιμο είναι να δούμε αν η αντιβίωση που της έδωσαν έκανε για στρεπτόκοκκο», δήλωσε στην ίδια εκπομπή φιλικό πρόσωπο της Μαρίσσας Λεμού.

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες που παραθέτει η εκπομπή, η αντιβίωση που έδωσαν οι γιατροί στην Μαρίσσα είναι η αμοξικιλλίνη, αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση μολύνσεων, αλλά αναμένεται να απαντηθεί εάν το εν λόγω φάρμακο είναι κατάλληλο για τη λοίμωξη που φέρεται να είχε η Μαρίσσα Λαιμού.

«Τρέχουν δύο έρευνες για τη Μαρίσσα μας. Η πρώτη είναι το ιατροδικαστικό σκέλος για να μάθουμε από τι έφυγε και η δεύτερη αφορά την εσωτερική έρευνα στο νοσοκομείο, καταθέσεις γιατρών, επανεξέταση ευρημάτων κ.α. Την υπόθεση πάντως την έχει αναλάβει δικαστικός λειτουργός που στο βρετανικό σύστημα ειδικεύεται στη διερεύνηση ιατρικών θεμάτων, όπως ιατρική αμέλεια», συμπλήρωσε το φιλικό πρόσωπο της 30χρονης.

«Οι γονείς της είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση, είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα… έχασαν το κοριτσάκι τους από ένα τσίμπημα, δεν μπορούν να το πιστέψουν», τονίζει.

Το χρονικό της τραγωδίας με τη Μαρίσσα Λαιμού

Η 30χρονη είχε στείλει μήνυμα σε φίλη της μέσα από το νοσοκομείο του Λονδίνου στο οποίο μεταφέρθηκε γράφοντας «κανείς δεν έρχεται να με δει, κανείς δεν ενδιαφέρεται».

Η Μαρίσσα Λαιμού άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία στις 9 Σεπτεμβρίου έχοντας επιστρέψει από διακοπές με την οικογένειά της στο Πόρτο Χέλι. Κατά το δημοσίευμα η 30χρονη παρουσίασε ζάλη, κνησμό, υψηλό πυρετό και άλλα συμπτώματα λοίμωξης, που επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η οικογένεια λέει ότι η Μαρίσσα κάλεσε ασθενοφόρο και ένας γιατρός κατέγραψε υψηλό πυρετό 39 °C, με την ίδια, όμως, να αποφασίζει να παραμείνει στο σπίτι της λέγοντας ότι θα ζητούσε περαιτέρω ιατρική βοήθεια αν δεν αισθανόταν καλά την επόμενη μέρα.

Καθώς η κατάστασή της δεν παρουσίαζε βελτίωση, την επόμενη ημέρα (10 Σεπτεμβρίου) το πρωί, η Μαρίσσα Λαιμού πήγε στο Leaders in Oncology Care (LOC) όπου ένιωθε «πολύ ασφαλής», καθώς είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε χημειοθεραπεία εκεί.

Εκεί οι γιατροί της έκαναν εξετάσεις αίματος, της χορήγησαν αντιβιοτικά ενδοφλεβίως και αντισταμινικά. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, αποφάσισαν να καλέσουν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρουν στο University College London Hospital (UCLH). Εκεί, την εξέτασαν νοσοκόμες και όχι γιατροί που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 30χρονη δεν χρειαζόταν να μείνει στο νοσοκομείο.

«Η Μαρίσσα πήγε εκεί και την εξέτασε μια νοσοκόμα. Της έκαναν ξανά εξετάσεις αίματος και της χορήγησαν ορό. Απλά περίμενε εκεί. Πήγε εκεί στις 2.30 μ.μ. και γύρω στις 3 μ.μ. της έκαναν τις εξετάσεις αίματος. Περίμενε και έστειλε μηνύματα σε φίλη της γράφοντας “κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται, δεν ξέρω πού είναι, εξακολουθώ να έχω φαγούρα, νιώθω ζαλάδα, δεν αισθάνομαι καλά”» είπε στην Daily Mail φίλος της οικογένειας Λεμού.

Σύμφωνα με την οικογένεια, η Μαρίσσα Λεμού πήρε εξιτήριο στις 18:30 το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου αφού της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά για να πάρει μαζί της στο σπίτι, αν και η ίδια εξακολουθούσε να αισθάνεται πολύ άσχημα και δεν μπορούσε να φάει τίποτα. Μετά την επιστροφή στο διαμέρισμά της, η Μαρίσσα Λαιμού πού έπεσε για ύπνο και δεν ξύπνησε ποτέ, με την οικονόμο της οικογένειας να τη βρίσκει στο κρεβάτι της το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου.