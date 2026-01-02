Μαρκόπουλο: Σοκαριστικό τροχαίο με θύμα 23χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο - Real.gr

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη λεωφόρο Λαυρίου με θύμα 23χρονο οδηγό.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και χτύπησε στις μπάρες με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το αυτοκίνητο δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση.

Ο νεαρός διασχίζει με το όχημα τη λεωφόρο Μαρκοπούλου. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Όπως είπε στο Mega ο πατέρας του θύματος, ο γιος οδηγούσε το αυτοκίνητο ενός φίλου του.

«Μου λέει θα πάω σε ένα καφέ εδώ στην πλατεία. Τον ξαναπαίρνω τηλέφωνο μου λέει «έρχομαι σε λίγο». Παρκάρει το αμάξι το δικό του στην πλατεία και μαθαίνω ότι είχε φύγει με άλλο αμάξι», ανέφερε. Αυτή ήταν και η τελευταία τους επικοινωνία. Το όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε μάντρα σπιτιού.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος ανετράπη. Από τον εκκωφαντικό θόρυβο της πρόσκρουσης κάτοικοι και διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν.

«Είδα ένα αυτοκίνητο σε πολύ άθλια κατάσταση, το οποίο είχε διαλύσει τα πάντα και πάνω σε μια κολόνα τσιμεντένια που είχε πέσει εκεί πάνω στη στροφή. Άκουσα ότι ήταν αφρενάριστος και ότι δε φόραγε ζώνη το παιδί», δήλωσε διερχόμενος οδηγός.

Στην αρχή όλοι πίστευαν ότι θύμα του τροχαίου δυστυχήματος ήταν ο φίλος του 23χρονου και ιδιοκτήτης του οχήματος.

«Και εμένα με πήραν μετά κατά τις πέντε η ώρα πέντε και… Είχαν πάει οι γονείς του άλλου του παιδιού που είχε το αμάξι γιατί νομίζαμε ότι ήτανε ο γιος του. Έρχεται μετά αυτός που είχε το αμάξι και μου λέει «Μου πήρε τα κλειδιά ήθελε να πάει μέχρι τα Καλύβια και να γυρίσει». Τώρα η γυναίκα μου έχει πάει δεύτερη φορά στο Κέντρο Υγείας, δεν είναι καλά παθαίνει κρίση πανικού», είπε ο πατέρας του άτυχου 23χρονου.

Από την σφοδρότατη πρόσκρουση ο 23χρονος εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει.