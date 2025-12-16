Μαρούσι: Οδηγός ΙΧ δεν είδε τα σκαλοπάτια και βρέθηκε στην... πλατεία - Βίντεο & φωτογραφίες - Real.gr

Γερανός σηκώνει με ιμάντες το ιχ ηλικιωμένης οδηγού που για να προλάβει το ραντεβού σε κέντρο ευεξίας πέρασε από τα σκαλοπάτια ενός εμπορικού και βρέθηκε στην πλατεία του ισογείου!

Αναγνώστης του Real.gr έστειλε βίντεο και φωτογραφίες από την «ανέλκυση» ενός αυτοκινήτου που η οδηγός (το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου) το κατέβασε από τα σκαλοπάτια του εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι, για να προλάβει να προσέλθει εγκαίρως σε κέντρο ευεξίας. Σύμφωνα με όσα μας διηγείται αναγνώστης, η κυρία δεν έβρισκε χώρο να σταθμεύσει το ΙΧ της και κατέβηκε τη σκάλα με το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να το ακινητοποιήσει στην πλατεία του ισογείου!

Ψύχραιμη κατέβασε το παράθυρο και ρωτούσε τους έκπληκτους περαστικούς από που είναι η είσοδος του κέντρου ευεξίας. Το μεσημέρι της Τρίτης ένα γερανοφόρο όχημα έφτασε έξω από το εμπορικό κέντρο και οι χειριστές άπλωσαν ιμάντες και κατόρθωσαν να το… «ανελκύσουν»!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: