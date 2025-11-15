Μαρούσι: Ξυλοδαρμός ενός 14χρονου από συνομηλίκους του - Σοκάρει το βίντεο - Real.gr

Quantcast
Μαρούσι: Ξυλοδαρμός ενός 14χρονου από συνομηλίκους του - Σοκάρει το βίντεο
Μαρούσι: Ξυλοδαρμός ενός 14χρονου από συνομηλίκους του – Σοκάρει το βίντεο

18:18, 15/11/2025
Μαρούσι: Ξυλοδαρμός ενός 14χρονου από συνομηλίκους του – Σοκάρει το βίντεο

Η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει τρεις ανήλικους που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Άλλη μια επίθεση σε ανήλικο από συνομίληκούς του ήρθε να καταγραφεί στη μεγάλη λίστα. Αυτή τη φορά στο Μαρούσι, όταν ένας 14χρονος μαθητής ξυλοκοπήθηκε στη μέση του δρόμου από συνομηλίκους του, ενώ η σκηνή καταγραφόταν με κινητά τηλέφωνα.

Στο βίντεο φαίνεται ο ανήλικος να προσπαθεί να καλυφθεί, την ώρα που δέχεται χαστούκια, κλωτσιές και στη συνέχεια γρονθοκοπήματα από ομάδα συνομηλίκων.

Στο βίντεο που παρουσίασε το STAR φαίνεται η επίθεση περισσοτέρων ατόμων, ενώ όταν ένας νεαρός απαιτεί από το θύμα να ζητήσει συγγνώμη και ο 14χρονος αρνείται, ο δράστης τον χτυπά με μανία στο πρόσωπο. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο μαθητής ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος κάλεσε άμεσα τους γονείς.

Η οικογένεια υπέβαλε μήνυση, καταγγέλλοντας ότι ο 14χρονος δεχόταν πιέσεις από την αρχή της χρονιάς από νέο μαθητή, ενώ άγνωστος νεαρός τού έστελνε μηνύματα ζητώντας «να τον προστατεύει για να μην φάει ξύλο». Όταν το παιδί απάντησε ότι δεν είχε χρήματα, εκείνοι φέρονται να του είπαν: «Φέρε ό,τι έχεις από το σπίτι, χρυσαφικά». Η μητέρα μίλησε για συνεχή εκφοβισμό, ενώ η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει τρεις ανήλικους που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

 

