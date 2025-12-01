Marseaux: «Μετά τον θάνατο της μητέρας μου είχε χαθεί η ισορροπία μέσα στο σπίτι...» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Για την απώλεια της μητέρας της αλλά και τη σχέση με τον πατέρα της μίλησε η Marseaux.

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Κυριακή στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μεταξύ άλλων μίλησε για το κομμάτι «Το ταγκό» που είναι αφιερωμένο στην εκλιπούσα μητέρα της. Είπε πως μετά την απώλειά της υπήρξαν πολλές εντάσεις με τον πατέρα της και η οικογενειακή ισορροπία είχε επηρεαστεί. Πλέον όμως, η σχέση τους είναι πολύ καλή, με τη Marseaux να τονίζει πως ο πατέρας της είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής της.

Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια δήλωσε για τους γονείς της: «Είναι γραμμένο για τη μαμά μου αυτό το κομμάτι. Στην αρχή είχαμε πολλές κόντρες με τον μπαμπά μου. Είχε χαθεί λίγο η ισορροπία στο σπίτι. Ήμασταν λίγο περίεργα, αλλά τώρα είμαστε καλά. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ το ενδεχόμενο ότι μπορεί να χάσω τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου έρχεται παντού να με δει, είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου. Είναι φανταστικός».