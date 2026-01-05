Μάρτυρες - κλειδιά στη δίκη Βαλυράκη - Real.gr

Η κατάθεση του Αντώνη Σαμαρά και η εξέταση του δεύτερου ατόμου που είδε το επεισόδιο του πρώην υπουργού με τους κατηγορουμένους για τη δολοφονία του.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στο πλέον κομβικό σημείο της βρίσκεται η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στην Ερέτρια, καθώς στις επόμενες συνεδριάσεις θα εξεταστούν οι αυτόπτες μάρτυρες του επεισοδίου με τους δύο ψαράδες που είχε τραγική κατάληξη για τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ.

Η επόμενη συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 8 Ιανουαρίου με την κατάθεση του ενός εκ των δύο αυτοπτών μαρτύρων, ο οποίος στην τελευταία συνεδρίαση αναγνώρισε τους δύο ψαράδες με κατηγορηματικό τρόπο προσθέτοντας πως «του την είχαν στημένη».

Παράλληλα, στις 8 Φεβρουαρίου στο Ναυτοδικείο Πειραιά ορίστηκε η δίκη των δύο αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, μετά την ποινική δίωξη για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και έκδοση ψευδούς βεβαίωσης που άσκησε η εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου σε βάρος των λιμεναρχών Χαλκίδας και Ερέτριας για την υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη. Οι δύο υποθέσεις συνδέονται άμεσα, καθώς ο αυτόπτης μάρτυρας Ευάγγελος Ασμάνης τους είχε καταγγείλει και μηνύσει, όπως και η οικογένεια Βαλυράκη, ότι τον πίεσαν να αλλάξει την κατάθεσή του, με αποτέλεσμα να καταφύγει την επομένη στην Αθήνα, στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, όπου και εξέθεσε τα πραγματικά περιστατικά.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας ο μάρτυρας Ευ. Ασμάνης, εξεταζόμενος από τον συνήγορο Πολιτικής Αγωγής Νίκο Κωνσταντόπουλο, κατέθεσε πως ανάμεσα στις δύο πλευρές προηγήθηκε έντονη λογομαχία όταν το καΐκι των κατηγορουμένων πλησίασε το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη και άρχισε να κινείται κυκλικά γύρω από αυτό. Στη συνέχεια, ο ένας από τους δύο κατηγορουμένους σήκωσε το κοντάρι που χρησιμοποιούν οι ψαράδες στα σκάφη τους και άρχισε να χτυπά τον Σήφη Βαλυράκη τρεις έως τέσσερις φορές, με αποτέλεσμα εκείνος να γείρει και να πέσει στη θάλασσα.

«Είδα τον πρώτο κατηγορούμενο όρθιο να χτυπά. Ο δεύτερος ήταν σκυφτός, σαν να συμμετείχε στο χτύπημα, σαν να τον αποτελείωνε. Του έφραζαν την πορεία. Σαν να του την είχαν στημένη, πήγαν κατευθείαν επάνω του. Τον χτύπησαν τρεις με τέσσερις φορές. Δεν έπεσε αμέσως στη θάλασσα. Λίγο μετά έγειρε και έπεσε…», τόνισε ο μάρτυρας.

Στη συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου ο μάρτυρας θα εξεταστεί από τη συνήγορο Πολιτικής Αγωγής Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ μετά την εξέτασή του και από τους συνηγόρους υπεράσπισης θα ακολουθήσει η κατάθεση και του δεύτερου αυτόπτη μάρτυρα που είδε το επεισόδιο από κοντινή απόσταση από την παραλία της Ερέτριας. Να σημειωθεί πως η δίκη αναμένεται να διαρκέσει αρκετό διάστημα, καθώς θα καταθέσουν τεχνικοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες, ιατροδικαστές και μάρτυρες υπεράσπισης. Ως τελευταίος μάρτυρας πρόκειται να καταθέσει ο Αντώνης Σαμαράς που ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε στις 11 το πρωί εκείνης της ημέρας με τον Σήφη Βαλυράκη, καθώς ο τελευταίος είχε γράψει άρθρο για τα εθνικά θέματα, ενώ στη συνέχεια το θύμα φόρεσε τη στολή του και με το μικρό του φουσκωτό πήγε για ψάρεμα και είχε τη μοιραία συνάντηση.

«Είναι πρωτοφανές στα δικαστικά χρονικά ένα τέτοιο έγκλημα να φτάνει στις δικαστικές αίθουσες έπειτα από πέντε χρόνια και ενώ η υπόθεση είχε μπει για κάποιο διάστημα στο αρχείο, ώστε να κουκουλωθεί η δολοφονία του Σήφη», τόνισε στη Realnews ο κουνιάδος του πρώην υπουργού Αθανάσιος Παπαθεοδώρου.

Οι λιμενικοί

Στο μεταξύ, με ενδιαφέρον αναμένεται η δίκη των δύο λιμενικών στο Ναυτοδικείο Πειραιά με βάση την υπ’ αριθμόν 35/2025 διάταξη της Εισαγγελίας του δευτεροβάθμιου Ναυτοδικείου για άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους για δύο αδικήματα. Σύμφωνα με τη διάταξη, η δίωξη στρέφεται κατά του πλοιάρχου Φ.Κ. και του πλωτάρχη Χ.Κ. Ερέτριας, υπηρετούντων στα Λιμεναρχεία Χαλκίδας και Ερέτριας, για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία κατά συρροή και συναυτουργία, καθώς και για έκδοση ψευδούς βεβαίωσης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγγείλει τόσο οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη όσο και ο αυτόπτης μάρτυρας Ευ. Ασμάνης, οι δύο αξιωματικοί, οι οποίοι είχαν αναλάβει τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, «υπαγόρευσαν και κατέγραψαν ψευδή κατάθεση του μάρτυρα, με την οποία τον εμφάνιζαν να αναιρεί, δήθεν, όσα είχε ήδη καταθέσει και να δηλώνει, αντιθέτως, ότι δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Υπαγόρευε ο ένας λιμενάρχης και έγραφε ο άλλος λιμενάρχης προκειμένου να αλλάξει η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα. Ετσι η υπόθεση μπήκε στο αρχείο! Ποιον εγκληματία υπέθαλπαν οι επίορκοι λιμενικοί; Τους παρόντες κατηγορουμένους! Δεν ήθελαν να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο».

«Ομως το σκάνδαλο έχει και συνέχεια διότι ο τότε λιμενάρχης Χαλκίδας Φ.Κ. υπηρετεί στο γραφείο του Αρχηγού Λιμενικού ως υπασπιστής και παραμένει στη θέση του παρά την παραπομπή του για παραποίηση των στοιχείων της δολοφονίας του Σήφη», προσθέτει ο Αθ. Παπαθεοδώρου.