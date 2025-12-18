«Ματωμένες» κουρές: Πολυετή κάθειρξη στον 33χρονο κτηνοτρόφο για τον θάνατο του 36χρονου - Real.gr

Ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μήνες επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στον 33χρονο κτηνοτρόφο για την υπόθεση με τις «ματωμένες κουρές», στο Οροπέδιο Καθαρού.

Οι εισαγγελικές αρχές έκριναν ένοχο κατά πλειοψηφία τον 33χρονο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς το καλοκαίρι του 2024 έριχνε μπαλοθιές κατά τη διάρκεια γλεντιού με αποτέλεσμα μία σφαίρα να τραυματίσει θανάσιμα τον 36χρονο Γιώργο Νταγιάκο, πατέρα ενός παιδιού.

Νωρίτερα, όπως αναφέρει το ekriti.gr, η υπεράσπιση είχε ζητήσει την αναγνώριση ελαφρυντικών λόγω των συγγενικών σχέσεων του 33χρονου με τον 36χρονο ωστόσο το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα.

Το χρονικό

Η ασύλληπτη τραγωδία είχε σημειωθεί στο Οροπέδιο Καθαρού στις 3 Ιουλίου 2024, όταν μια παρέα γλεντούσε μετά από κουρές προβάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος, ο οποίος ήταν σε κατάσταση μέθης άρχισε να ρίχνει άσκοπους πυροβολισμούς. Μια σφαίρα βρήκε σε ευθεία βολή τον 36χρονο σκοτώνοντάς τον.