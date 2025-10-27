Ματωμένο γλέντι στην Κίσσαμο: Παραδόθηκε ο άνδρας που σκότωσε τον 52χρονο στη γιορτή κάστανου - Real.gr

Παραδόθηκε στις αρχές ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας 52χρονου ξαδέλφου του με τρεις σφαίρες, κατά την διάρκεια γιορτής στο Έλος Κισάμου.

Εμφανίστηκε συνεοδεία του δικηγόρου του στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων όπου αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για το τι όπλισε το χέρι του.

Σύμφωνα με πληροφοριες της ΕΡΤ , την ώρα της γιορτής τα δύο ξαδέλφια είχαν έντονη συνομιλία περίπου για δύο λεπτά πριν το περιστατικό. Οι τόνοι ανέβηκαν, λογομάχησαν, ο 23 χρόνος έβγαλε το οπλο και πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής με τρεις σφαίρες στο στήθος τον 52 χρόνο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί μίλησε στην ΕΡΤ για την πρόθεση του πελάτη του να παραδοθεί στις αρχές.

Ο 23χρονος δράστης, συγγενής του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες είχε διαφορές με τον 52χρονο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι πριν από λίγες ημέρες το θύμα σε ένα καυγά χτύπησε τον δράστη.

Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε καβγάδες και ξυλοδαρμούς ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδεσποτία ζώων.