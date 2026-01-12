«Μαζί του έκλεισε μια ολόκληρη εποχή»: Ο Γιώργος Λιάνης αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη - Real.gr

Αποχαιρετισμός στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη που με την επί δεκαετίες διαδρομή του στην τηλεόραση άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του.

Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ – ΠΗΓΗ: Realnews

Aυλαία στη Ριτσώνα. Εφυγε από τον μάταιο κόσμο μας ο Γιώργος Παπαδάκης. Το νέο είχε πέσει σαν κεραυνός εν αιθρία πάνω στη νωχελή και ταλαιπωρημένη Αθήνα. Μαζί του έκλεισε μια ολόκληρη εποχή. Η εποχή της αθωότητας στη δημοσιογραφία.

Στα δικά μου μάτια, ο Γιώργος είναι ένας Βέγγος στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Τίμιος. Φιλότιμος. Μαραθωνοδρόμος. Σταχανοβίτης, δηλαδή ένας άνθρωπος που δούλευε όλο το 24ωρο, όχι όπως στα χρόνια του Στάλιν απ’ όπου προέρχεται ο όρος, αλλά στα δικά μας χρόνια. Δεν μου βγαίνει από το μυαλό ότι ο Γιώργος, μέσα στους λίγους μήνες που πέρασαν από τότε που υπερήφανα εγκατέλειψε τον θώκο στο «Καλημέρα Ελλάδα», γιατί περί θώκου επρόκειτο, έπαθε στερητικό σύνδρομο. Και, όπως μας αποκάλυψε ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εκπομπή του, ο Γιώργος Παπαδάκης από τον προσεχή Σεπτέμβριο θα ερχόταν πλησίστιος στην πρωινή ζώνη του Real FM! Τι θαύμα θα ήταν αυτό! Αλλες όμως οι βουλές των ανθρώπων και άλλες του Θεού.

Ο Γιώργος είχε και ένα άλλο χάρισμα. Ηταν ανιδεολόγητος και ακομματικός, αν υπάρχει αυτός ο όρος. Εξέφραζε στην τηλεόραση τον εαυτό του και μόνο. Οχι της διπλανής πόρτας, αλλά του ίδιου του σπιτιού μας. Αυτή η μούτα που είχε στην ουσία, η λαϊκή, θα μπορούσε να ήταν το πρόσωπο ενός κρεοπώλη, ενός παντοπώλη, ενός ανθοπώλη, πάντως ενός καθημερινού απλού ανθρώπου.

Αλλά, στα δικά μου τα μάτια, ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ένας σταρ. Ενας τηλεοπτικός αστέρας. Δεν το σχεδίασε. Σε περιπτώσεις σαν τη δική του, γίνεσαι χωρίς να το θέλεις. Και να σας πω γιατί ήταν σταρ. 1) Γιατί είχε διάρκεια. 2) Γιατί ήταν ο εαυτός του. 3) Γιατί ξεπέρασε τον εαυτό του. 4) Γιατί δεν έχασε ποτέ τον εαυτό του. Ολα αυτά τα είχε και αυτά είναι ο ορισμός ενός σταρ.

Παρότι φαινόταν ένας σκέτος ρεαλιστής, ο Γιώργος, όπως όλοι οι καλοί δημοσιογράφοι, είχε όνειρα. Ακόμη και όταν τα είχε πραγματοποιήσει. Γιατί πίστευε ότι η φάμπρικα των ονείρων δεν έχει δικαίωμα στην ανεργία.

Δεν έδωσε ποτέ μεγάλες υποσχέσεις. Καιγόταν στην υψικάμινο της καθημερινότητας. Σηκωνόταν τις ώρες του όρθρου και προετοιμαζόταν για ώρες για μια «καλημέρα». Η καλημέρα αυτή ήταν γεμάτη αγάπη, καλοσύνη και λατρεία για την Ελλάδα. Δεν πλήγωσε ανθρώπους ο Παπαδάκης. Πληγώθηκε όμως, όπως πληγώνονται όλοι οι καλοί δημοσιογράφοι. Η ζωή τον πόνεσε τον Παπαδάκη.

Δεν ισχυρίζομαι ότι θα μείνει αθάνατος, όπως φωνάζουν οι Ελληνες στις τελετές της αποδημίας. Πιστεύω, όμως, ότι θα αποτελεί δίδαγμα, ακόμη και στη θεότρελη εποχή μας. Δίδαγμα γι’ αυτούς που αντιμάχονται τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα της κοινωνίας. Γι’ αυτούς που δεν αγαπούν τη βία, τους πολέμους, τον τρόμο και τις σφαγές. Και κυρίως γι’ αυτούς που αγαπούν τη νιότη, τη νεότητα.

Πρόσεχε τα παιδιά του με λατρευτικό τρόπο. Θυμάμαι ότι ο γιος του ήρθε μια μέρα, χωρίς εγώ να ξέρω πως είναι γιος του, στην εκπομπή μου και έπαιξε με την μπάντα του κάποια υπέροχα τραγούδια που είχε γράψει ο ίδιος. Αργότερα έμαθα πως ήταν ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη. Φωτεινό παιδί. Ελαμπε μέσα στο στούντιο.

Ο τελευταίος των Μοϊκανών

Ο Γιώργος ήταν ένας από τους «τελευταίους των Μοϊκανών». Ετσι με είχε αποκαλέσει και εμένα ο Φρέντυ Γερμανός. Ναι, δεν μας ενδιαφέρουν τα χρήματα. Δεν μας ενδιαφέρει η δόξα. Μας ενδιαφέρει να δουλεύουμε σε αυτό το κερατένιο επάγγελμα, που όλη την ώρα σου ζητά να έχεις μυαλό.

Εχοντάς τον γνωρίσει πολύ λίγο, είναι σαν να τον ξέρω οικογενειακά. Σαν να τον είχα αδελφό ή ξάδελφο. Στη δουλειά δεν ζήτησε να είναι στρατηγός ή ό,τι άλλο. Φαντάρος ήθελε να είναι. Εκεί, κάθε πρωί στην αναφορά και να λέει και να προσπαθεί να το πετύχει αυτό το «Καλημέρα Ελλάδα». Μια ουτοπία δηλαδή… Αλλά έτσι είμαστε οι δημοσιογράφοι. Δον Κιχώτες. Ιδαλγοί του ελεεινού ιππότη της Μάντσας.

Μίλησα την επομένη της τελευτής του με τον Γιάννη Δημαρά, που ήταν σταυραδέλφια, στους «Τρεις στον αέρα». Ο Γιάννης είχε αποσβολωθεί. Και μου λέει: «Εφυγε ο Κώστας, έφυγε ο Γιώργος, μήπως ήρθε η σειρά μας;». Μην ανησυχείς, του λέω, εσύ είσαι από φωτιά και από σίδερο καμωμένος. Ξεροκατάπινα, γιατί κατάλαβα ότι του είπα κάτι σαν παρηγοριά.

Πιστεύω πως ο Γιώργος είναι ένα πρόσωπο που, ναι μεν έφυγε, ωστόσο θα εξακολουθεί να είναι παρών, καλημερίζοντας μια χώρα που ολοένα περνάει Συμπληγάδες. Η ιστορία του είναι ζυμωμένη με τη μαγιά των απλών ανθρώπων.

Η δημοσιογραφία είναι μετρέσα των πολιτικών εξουσιών. Κατάφερε και το απέφυγε. Δεν έχω παρά να ΥΠΟΚΛΙΘΩ.