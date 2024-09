Μαζί για το Παιδί: Η Ψυχική Υγεία των Νέων Σήμερα - Μια Διεθνής Ημερίδα για τις Τελευταίες Εξελίξεις

To Μαζί για το Παιδί και ο Επιστημονικός Διευθυντής του οργανισμού, Καθηγητής Αργύρης Στριγγάρης διοργανώνουν διεθνή ημερίδα με τίτλο «Η Ψυχική Υγεία των Νέων Σήμερα», το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Μητρόπουλος.

Η Ημερίδα υλοποιείται σε συνεργασία με την Α’ Ψυχιατρική Κλινική Αιγινήτειου Νοσοκομείου του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Στόχος είναι να αποτυπώσει τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές στην έρευνα και πρακτική, καθώς και τις πολιτικές της ψυχικής υγείας των νέων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες από εξειδικευμένους και καταξιωμένους επιστήμονες στον τομέα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των νέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Συγκεκριμένα, ο Peter Fonagy, OBE, FMedSci, FAcSS, FBA, PhD Head of the Division of Psychology and Language Sciences at UCL, Chief Executive of the Anna Freud National Centre for Children and Families, London που θα αναφερθεί στο ρόλο των σχολείων ως φυσικού χώρου για προληπτικές παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους.

Επιπλέον, η Tamsin Ford, CBE, FMedSci, FRCPsych, PhD Professor of Child and Adolescent Psychiatry, Head of Department of Psychiatry University of Cambridge θα παρουσιάσει προκλήσεις και διδάγματα από την εφαρμογή προγραμμάτων ψυχικής υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δύο διεθνείς ομιλητές θα πλαισιωθούν από καταξιωμένους Έλληνες επιστήμονες και συγκεκριμένα τον Επιστημονικό Διευθυντή του Μαζί για το Παιδί Αργύρη Στριγγάρη, MD, PhD, FRCPsych Καθηγητής Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & UCL Faculty of Brain Sciences, UCL Pro-Vice-Provost in Mental Health and Wellbeing, που θα αναλύσει την έννοια της ψυχικής διαταραχής και τα όρια του «φυσιολογικού» επιδιώκοντας την κριτική κατανόηση της διεθνούς αύξησης διαγνώσεων και θεραπειών στους νέους.

Ο Νίκος Κ. Στεφανής, Καθηγητής Ψυχιατρικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο & Αναπληρωτής Διευθυντής Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) θα αναδείξει τη σημασία των νέων μονάδων έγκαιρης παρέμβασης για την ψύχωση στην Ελλάδα.

Η Νένη Περβανίδου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, θα αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο των παιδιάτρων στην προαγωγή και στήριξη της παιδικής ψυχικής υγείας, σε μια εποχή που οι προκλήσεις αυξάνονται διαρκώς.

O Μαρίνος Κυριακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Νοσοκομείο Maudsley, Λονδίνο, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London και ο Κωνσταντίνος Κώτσης, Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας στην κοινότητα και τα σχολεία.

Τέλος, η Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη, Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αναφερθεί στο ρόλο του επιπολιτισμού και του κοινωνικού πλαισίου στην ψυχική υγεία των παιδιών μεταναστών και η Κατερίνα Παπανικολάου, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια της Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής στο ΓΝΠ «Η Αγία Σοφία» θα παρουσιάσει τα κλινικά πρότυπα στον αυτισμό.

