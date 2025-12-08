Μαζική απόδραση ετοίμαζαν οι Τούρκοι μαφιόζοι - Real.gr

Ο εντοπισμός του θαμμένου όπλου στον Κορυδαλλό και το σχέδιο της συμμορίας «Daltons» που απέτρεψαν οι Αρχές.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ενοπλη και αιματηρή απόδραση με ομηρία προετοίμαζαν Τούρκοι μαφιόζοι που κρατούνται στην πέμπτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Οι κρατούμενοι δεν είχαν καταφέρει μόνο να περάσουν όπλο στο εσωτερικό του σωφρονιστικού καταστήματος, αλλά και να το θάψουν στον προαύλιο χώρο προκειμένου να το έχουν εύκαιρο ανά πάσα στιγμή.

Σύμφωνα με άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες της Realnews, έπειτα από πληροφορίες του ελληνικού FBI διαπιστώθηκε πως το όπλο που εντοπίστηκε προοριζόταν για να το χρησιμοποιήσει φυλακισμένος Τούρκος, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο σκληρούς εκτελεστές του οργανωμένου εγκλήματος της γειτονικής χώρας. Πρόκειται για τον Tούρκο που τον Σεπτέμβριο του 2023 στη Λούτσα εκτέλεσε, μαζί με συνεργό του, τους έξι ομοεθνείς του, οι οποίοι ανήκαν στη συμμορία του διαβόητου Τούρκου μαφιόζου Μπαρίς Μπογιούν.

Οι έμπειροι αστυνομικοί του ελληνικού FBI συνεχίζουν τις έρευνές τους προκειμένου να συγκεντρώσουν αποδεικτικό υλικό και βέβαια να σχηματίσουν εις βάρος των Τούρκων μαφιόζων τη σχετική δικογραφία.

Στην πέμπτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, στον προαύλιο χώρο της οποίας βρέθηκαν θαμμένα το όπλο με τη γεμιστήρα και τα φυσίγγια, κρατούνται Αλβανοί μαφιόζοι, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός της αλβανικής μαφίας των φυλακών. Ενώ, στο ίδιο κτίριο, σε διαφορετικό όμως τομέα, κρατούνται Τούρκοι μαφιόζοι που έχουν συλληφθεί κατά καιρούς στη χώρα μας για σοβαρά αδικήματα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο άνθρωπος που κατηγορείται για το μακελειό στη Λούτσα, ο οποίος φαίνεται ότι εκείνη την εποχή άλλαξε στρατόπεδο και από τη συμμορία του Μπογιούν πέρασε στην άλλη σκληρή τουρκική εγκληματική οργάνωση με την επωνυμία «Daltons». Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν σχεδιασμό που παρέπεμπε σε απόπειρα μαζικής απόδρασης μελών της συμμορίας των «Daltons» που κρατούνται στις φυλακές, κάτι που ευτυχώς αποφεύχθηκε από τις Αρχές.

Απόφαση για ομήρους

Το όπλο βρέθηκε θαμμένο στο προαύλιο των φυλακών Κορυδαλλού στα τέλη του Οκτωβρίου έπειτα από πληροφορίες που είχαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ενώ στην έρευνα ενεπλάκη και το ελληνικό FBI. Οι έμπειροι αστυνομικοί που χειρίζονται την έρευνα εκτιμούν, σύμφωνα με πληροφορίες και ενδείξεις που έχουν, ότι το όπλο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί από μέλη της τουρκικής μαφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν αιματηρή απόδραση και μάλιστα με ομηρία. Και αυτό διότι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν αποφασίσει να πάρουν όμηρο ή ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, τους οποίους, με την απειλή του όπλου, θα τους εξανάγκαζαν να ανοίξουν τις πόρτες ώστε να δραπετεύσουν.

Οπως αποδείχθηκε μετά την έρευνα που έγινε στα βαλλιστικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., το όπλο είναι «καθαρό», δηλαδή δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια άλλη παράνομη ενέργεια, ενώ τα σχέδια που έχει στη λαβή του δείχνουν ξεκάθαρα ως τόπο προέλευσης την Τουρκία.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, όπως προαναφέρθηκε, έχει μπει ο φερόμενος εκτελεστής των έξι συμπατριωτών του στη Λούτσα. Ο 32χρονος Τούρκος κακοποιός είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 11 Σεπτεμβρίου του 2023, λίγες ώρες μετά την εκτέλεση των έξι ομοεθνών του.

«Πρόκειται για έναν άνθρωπο με αρχηγικό προφίλ και ιδιαίτερα αδίστακτο, ο οποίος για να δει την πόρτα της ελευθερίας θα μπορούσε να αιματοκυλήσει τις φυλακές…», αναφέρει στην «R» αστυνομικός που έχει απόλυτη γνώση των ερευνών, σκιαγραφώντας την εγκληματική προσωπικότητα του 32χρονου.

Ερωτήματα

Αυτό, ωστόσο, που προβληματίζει τους αστυνομικούς είναι όχι μόνο το πώς μπήκε ένα λειτουργικό όπλο με γεμιστήρα στο εσωτερικό των φυλακών, αλλά και το πώς ο άνθρωπος που το παρέλαβε, το έθαψε στο προαύλιο χωρίς κανείς να αντιληφθεί την κίνησή του. Παράλληλα, ένα σοβαρό ερώτημα, στο οποίο οι αστυνομικοί προσπαθούν να δώσουν απάντηση, είναι πώς οι εν λόγω κρατούμενοι, μέλη της τουρκικής μαφίας, καταφέρνουν να διατηρούν -όπως αποδεικνύεται- ένα δίκτυο ανθρώπων εκτός φυλακών. Πρόκειται για ένα δίκτυο συνεργατών των Τούρκων μαφιόζων, που κατάφερε να περάσει το όπλο στο εσωτερικό των φυλακών Κορυδαλλού.

Εκτός των άλλων, με τη συγκεκριμένη απόπειρα απόδρασης αποδεικνύεται ότι, παρά τη «χαρτογράφηση» που έχουν κάνει τόσο το ελληνικό FBI όσο και η ΕΥΠ στα μέλη της τουρκικής μαφίας, κάποια πρόσωπα έχουν καταφέρει να βρίσκονται κάτω από τα «ραντάρ» των Αρχών και να κινούνται με ευκολία, στήνοντας ακόμα και σήμερα «δουλειές» στο εσωτερικό της χώρας.