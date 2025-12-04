Μαζική έξοδος τρακτέρ προς τις Μικροθήβες – Οι αγρότες της Μαγνησίας στήνουν νέο μπλόκο στον ΠΑΘΕ - Real.gr

Quantcast
Μαζική έξοδος τρακτέρ προς τις Μικροθήβες – Οι αγρότες της Μαγνησίας στήνουν νέο μπλόκο στον ΠΑΘΕ

19:50, 04/12/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος Μικροθηβών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στη θέση «Πλατάνια» έχουν ήδη παραταχθεί περισσότερα από 100 τρακτέρ από Αλμυρό, Αερινό, Αγχίαλο, Βελεστίνο και Ριζόμυλο, προμηνύοντας τη μαζική κινητοποίηση που θα κορυφωθεί το Σάββατο στις 10 το πρωί στις Μικροθήβες.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος, στόχος της πρώτης φάσης είναι να συγκεντρωθούν 150–200 τρακτέρ, με τα μέχρι στιγμής μηνύματα να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. Το νέο μπλόκο των Μικροθηβών αναμένεται να ενισχυθεί από καταστήματα εστίασης και μαζικούς φορείς της Μαγνησίας, καθώς η πρόσβαση είναι ευκολότερη για τους κατοίκους του νομού σε σχέση με το μπλόκο της Νίκαιας.

Η κινητοποίηση που στήνεται στις Μικροθήβες είναι απολύτως συντεταγμένη και εναρμονισμένη με τα υπόλοιπα αγροτικά μπλόκα σε Θεσσαλία και υπόλοιπη χώρα, εντάσσοντας τη Μαγνησία δυναμικά στον νέο κύκλο πανελλαδικών αγροτικών αντιδράσεων.

