Με αλυσίδες η κυκλοφορία σε σημεία του οδικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία - Real.gr

Με αλυσίδες κινούνται και σήμερα τα αυτοκίνητα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας λόγω χιονόπτωσης και παγετού.

Τα προβλήματα εντοπίζονται, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία και Χαλκιδική.

Ειδικότερα, στην Ημαθία αλυσίδες απαιτούνται από το 76ο έως το 97ο χλμ της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας – Κοζάνης (μέσω Καστανιάς), εντός της Νάουσας, καθώς και στο ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο από Νάουσα και άνω, από το 1ο έως το 39ο χλμ της επαρχιακής οδού Βέροιας – Δασκίου, από το 4ο έως το 26ο χλμ της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου, από το 10ο έως το 17ο χλμ της επαρχιακής οδού Νάουσας – Σελίου και από το 10ο έως το 17ο χλμ της δημοτικής οδού Νάουσας – 3/5 Πηγαδίων.

Στο Κιλκίς, με αλυσίδες γίνεται η κίνηση των αυτοκινήτων στις επαρχιακές οδούς Γρίβας – Λιβαδίων, Φανού – Σκρα, Γουμένισσας – Κάρπης, Γουμένισσας – Ομαλού και Ελληνικού-Θεοδοσίων-Ισώματος-Ριζανών.

Στην Πέλλα, αλυσίδες απαιτούνται στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8ο χλμ έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ” και από την Τοπική Κοινότητα Κερασιάς έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ”, στην Πιερία με προσοχή κινούνται οι οδηγοί στην επαρχιακή οδό Κατερίνης – Ελατοχωρίου από το 16ο χλμ έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου και στη Χαλκιδική από το 70ο έως το 85ο χλμ της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη).