Με ανακατάληψη βραχονησίδας ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων - Βίντεο & Φωτογραφίες - Real.gr
Με ανακατάληψη βραχονησίδας ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων – Βίντεο & Φωτογραφίες

12:38, 18/09/2025
Oλοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης η μεσαίας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας των Ένοπλων Δυνάμεων, η οποία πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Η άσκηση, που είχε ως σκοπό να ελέγξει την ετοιμότητα των στρατιωτικών δυνάμεων σε καταστάσεις κρίσης, περιλάμβανε την ανακατάληψη βραχονησίδας, ένα σενάριο που θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η δράση επικεντρώθηκε σε ένα νησί της περιοχής ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).

Την άσκηση παρακολούθησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή και τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.

