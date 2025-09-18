Με ανακατάληψη βραχονησίδας ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων - Βίντεο & Φωτογραφίες - Real.gr

Oλοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης η μεσαίας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας των Ένοπλων Δυνάμεων, η οποία πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Η άσκηση, που είχε ως σκοπό να ελέγξει την ετοιμότητα των στρατιωτικών δυνάμεων σε καταστάσεις κρίσης, περιλάμβανε την ανακατάληψη βραχονησίδας, ένα σενάριο που θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η δράση επικεντρώθηκε σε ένα νησί της περιοχής ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).

Την άσκηση παρακολούθησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή και τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.

Δείτε φωτογραφίες & Βίντεο: