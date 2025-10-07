«Με χτύπησε, τρόμαξα» -«Της πέταξα ένα βιβλίο»: Τι κατέθεσαν στο δικαστήριο η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της - Real.gr

Φυλάκιση δέκα μηνών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στον πρώην σύντροφο της Τζίνας Αλιμόνου, μετά την εκδίκαση της υπόθεσης για ενδοοικογενειακή βία.

Ολα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν στο σπίτι όπου διαμένει η Τζίνα Αλιμόνου σημειώθηκε έντονος καβγάς με τον πρώην σύντροφό της. Η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε από τον έλεγχο, ενώ λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε νέο επεισόδιο.

Σήμερα στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 μεταδόθηκαν τα όσα φέρεται να υποστήριξαν στο δικαστήριο οι δύο πλευρές.

Ο πρώην σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου φέρεται να υποστήριξε: «Δεν θέλω να έχω σχέση με την κυρία. Περίμενα 20 λεπτά έξω από το σπίτι της, μου άνοιξε την πόρτα και της έριξα το βιβλίο. Δεν ισχύει ότι την χτύπησα με χαστούκια. Έχω σοβαρά προβλήματα υγείας. Δεν έχω κατηγορηθεί κατά το παρελθόν από άλλη σύντροφο. Δεν είχα καμία πρόθεση να την χτυπήσω, είχαμε καλή σχέση. Προφανώς για να μου ανοίξει την πόρτα δεν με θεωρεί επικίνδυνο».

Από την πλευρά της, το μοντέλο και ηθοποιός ανέφερε, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής: «Ήταν σύντροφός μου, δεν είχαμε σχέση αλλά κρατούσαμε καλή επαφή. Μίλησα μαζί του γιατί είχε χαλάσει το αυτοκίνητό μου και ήρθαμε σε επαφή γι’ αυτό το λόγο. Το περιστατικό έχει δύο σκέλη. Μετά την επαφή που είχαμε να με διευκολύνει, πέρασε να πάρει κλειδιά και άρχισε να αναμασά τα πράγματα του παρελθόντος. Υπήρξε ένταση μεταξύ μας. Έτσι απευθύνθηκα στον πατέρα του ώστε να τον απομακρύνει. Με χτύπησε δύο φορές ελαφρά στο πρόσωπο και δεν κάλεσα την Αστυνομία. Προσπάθησα να τον απομακρύνω. Με χτύπησε με χαστούκι. Δεν μου προκάλεσε σωματική βλάβη, με τρόμαξε. Δεν δέχομαι κάποιον να με χτυπάει. Πέρασε η ώρα και κατέβηκα κάτω να δω εάν έφυγε, αλλά όταν με είδε μου έριξε ένα βιβλίο. Είχα στρεσαριστεί με αυτήν την κατάσταση και κάλεσα την Αστυνομία για να του γίνει μια σύσταση, αλλά δεν ήξερα ότι γίνεται δίωξη αυτεπαγγέλτως. Θέλω να γίνει μια σύσταση και να μην έρθει σε επαφή ξανά μαζί μου, ούτε τηλεφωνικά, ούτε με κανέναν άλλο τρόπο. Πιστεύω χρειάζεται κάποια βοήθεια. Είναι παιδί καλόψυχο, ο θάνατος της μητέρας του ήταν καταλυτικός για την ψυχική του διάθεση. Θα πρέπει να πάει σε έναν ειδικό».