Με δύο «πρόσωπα» ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες και πού έντονη ζέστη - Η πρόγνωση Μαρουσάκη - Real.gr

Για επικίνδυνες καταιγίδες στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και παράλληλα έντονη ζέστη στα ανατολικά και νότια κάνει λόγο σε ανάρτησή του για την πορεία του καιρού ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης παραθέτει μία σειρά από χάρτες και πίνακες, τονίζοντας ότι βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά – βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα:

1.Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν.

2. Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας

3. Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας.

Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά – βόρεια – βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που αποτυπώνουν όσα αναλύσαμε παραπάνω.