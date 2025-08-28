Quantcast
Με δύο «πρόσωπα» ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες και πού έντονη ζέστη - Η πρόγνωση Μαρουσάκη - Real.gr
real player

Με δύο «πρόσωπα» ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες και πού έντονη ζέστη – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

12:22, 28/08/2025
Με δύο «πρόσωπα» ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες και πού έντονη ζέστη – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Για επικίνδυνες καταιγίδες στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και παράλληλα έντονη ζέστη στα ανατολικά και νότια κάνει λόγο σε ανάρτησή του για την πορεία του καιρού ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης παραθέτει μία σειρά από χάρτες και πίνακες, τονίζοντας ότι βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά – βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα:

1.Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν.

2. Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας

3. Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας.

Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά – βόρεια – βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που αποτυπώνουν όσα αναλύσαμε παραπάνω.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησσα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-08-2025

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρωινές ώρες στα δυτικά και από το απόγευμα στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά: Δύο ανήλικα παιδιά έχασαν τη ζωή τους - Εικόνες

Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά: Δύο ανήλικα παιδιά έχασαν τη ζωή τους - Εικόνες

08:20 28/08
Η Ρωσία χρησιμοποίησε 598 drones και 31 πυραύλους στη μαζική επίθεση στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 10 νεκροί - Χτυπήθηκε κτίριο της ΕΕ

Η Ρωσία χρησιμοποίησε 598 drones και 31 πυραύλους στη μαζική επίθεση στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 10 νεκροί - Χτυπήθηκε κτίριο της ΕΕ

11:00 28/08
Κυριάκος Μητσοτάκης: Σύσκεψη με βουλευτές της ΝΔ ενόψει ΔΕΘ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σύσκεψη με βουλευτές της ΝΔ ενόψει ΔΕΘ

10:52 28/08
Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Ο ασυνείδητος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε...» - ΒΙΝΤΕΟ

Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Ο ασυνείδητος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε...» - ΒΙΝΤΕΟ

11:12 28/08
Αρχιεπίσκοπος Σινά: Ενημέρωσα την ελληνική κυβέρνηση για την κατάσταση - Το παρασκήνιο της έντασης

Αρχιεπίσκοπος Σινά: Ενημέρωσα την ελληνική κυβέρνηση για την κατάσταση - Το παρασκήνιο της έντασης

07:41 28/08
Μακελειό στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στα τραυματισμένα παιδιά - Ο δράστης «θαύμαζε» δολοφόνους

Μακελειό στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στα τραυματισμένα παιδιά - Ο δράστης «θαύμαζε» δολοφόνους

09:39 28/08
Στην Ολομέλεια το ν/σ για το Δημόσιο - Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Στην Ολομέλεια το ν/σ για το Δημόσιο - Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

11:58 28/08
Κατερίνα Παπουτσάκη: Για ελεύθερο κάμπινγκ με τον σύντροφό της – Το ειδυλλιακό σκηνικό στην παραλία

Κατερίνα Παπουτσάκη: Για ελεύθερο κάμπινγκ με τον σύντροφό της – Το ειδυλλιακό σκηνικό στην παραλία

11:15 28/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved