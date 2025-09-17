«Με έχει μπλοκάρει από παντού, αλλά ήθελα να ξέρει» - Τι είπε η αδελφή του Γ. Μαζωνάκη για το μήνυμα που έστειλε - Real.gr

Quantcast
«Με έχει μπλοκάρει από παντού, αλλά ήθελα να ξέρει» - Τι είπε η αδελφή του Γ. Μαζωνάκη για το μήνυμα που έστειλε
«Με έχει μπλοκάρει από παντού, αλλά ήθελα να ξέρει» – Τι είπε η αδελφή του Γ. Μαζωνάκη για το μήνυμα που έστειλε

10:52, 17/09/2025
«Με έχει μπλοκάρει από παντού, αλλά ήθελα να ξέρει» – Τι είπε η αδελφή του Γ. Μαζωνάκη για το μήνυμα που έστειλε

Στο Πρωινό ΑΝΤ1 μίλησε η Μαρία, αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη. Τί είπε για το μήνυμα που του έστειλε.

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη μιλά στο Πρωινό ΑΝΤ1 για το μήνυμα που έστειλε στον αδελφό της, με σκοπό να τον ενημερώσει για την μητέρα τους, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο:

“Να χρησιμοποιήσω το πρόβλημα υγείας της μητέρας μου για να προκαλέσω το συναίσθημα του αδερφού μου; Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο! Το μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας το έστειλα μέσω Instagram γιατί εδώ και περίπου έναν χρόνο με έχει μπλοκάρει από παντού και επειδή ξέρω ότι το διαχειρίζεται ο ίδιος, και άλλοι αλλά κυρίως ο ίδιος, γι’ αυτό το έστειλα εκεί. Γιατί ήθελα να ξέρει, δεν ήθελα αν συμβεί κάτι να γυρίσει και να μου πει ‘γιατί δεν μου είπατε κάτι’.

Δυστυχώς ο Γιώργος παρά το ότι ενημερώθηκε, δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο μαζί μας. Ούτε άμεσα ούτε μέσω τρίτου. Και δεν περίμενα κιόλας να επικοινωνήσει… Ο κόσμος αγαπάει τόσο πολύ τον Γιώργο που από τη μία μου είναι ευχάριστο γιατί αγαπάνε τον αδερφό μου, αγαπάνε το αίμα μου αλλά από την άλλη ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Τι να του πεις αυτού του κόσμου; Δεν μπορώ να τους κακολογήσω”.

 

 

