«Με φίμωσαν και μου έβαλαν χειροπέδες»: Στιγμές τρόμου για ιδιοκτήτη φούρνου στη Μάνδρα - Real.gr

Σοκάρει η μαρτυρία του 61χρονου ιδιοκτήτη φούρνου στη Μάνδρα Άττικής που έπεσε θύμα ληστών.

«Μου έβαλαν τις χειροπέδες όταν ήρθαν και οι δύο μαζί, προσπαθούσα να μιλήσω και ήμουν φιμωμένος. Μου είχαν βάλει μια πετσέτα στο στόμα, δε με άφηναν και να μιλήσω, να τους έδινα λεφτά.»

Η ληστεία έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης, ενώ το θύμα κατέληξε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

«04:45 ήταν, άνοιξα την πόρτα να πάρω ξύλα, να βάλω φωτιά για τον φούρνο και με σταματάει και μου λέει “έχει ψωμί;”, μου είχε βγάλει ενα 20άρικο, “όχι ακόμα”, μου λέει “πάμε μέσα” και με πιάνει από τον γιακά. Με έβαλε μέσα μετά ήρθε ο άλλος από την πίσω μεριά».

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δράστες ήταν δύο κουκουλοφόροι, οι οποίοι εισέβαλαν στον φούρνο, την ώρα που ήταν μόνος του ο 61χρονος ιδιοκτήτης, τον χτύπησαν, τον έδεσαν και του άρπαξαν δύο πιστωτικές κάρτες και χρηματικό ποσό.

«Μετά πήγαμε πάνω στο σπίτι τους λέω παιδιά κοιτάξτε εδώ κανα δύο ρολόγια τίποτα άλλο”, είχε αφήσει κάτι χρυσαφικά η μάνα μου, τα πήραν και αυτά και τελείωσε».

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μάνδρας, το οποίο διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.