Με λευκά τριαντάφυλλα και στρατιωτικό άγημα το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ - Real.gr

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη που σκοτώθηκε σε πεδίο βολής στη Ρόδο, το πρωί της Τετάρτης μετά από έκρηξη χειροβομβίδας.

Η κηδεία του 19χρονου τελείται στον τόπο καταγωγής του, το Τυμπάκι και στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου, όπου από νωρίς το πρωί βρέθηκαν άνθρωποι που τον γνώριζαν για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Πολλοί κρατούν ένα λευκό τριαντάφυλλο για τον αγαπημένο τους Ραφαήλ.

Το παρών δίνουν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης, ο Διοικητής 44 Στρατιωτικής Διοικήσεων, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Επικήδειο θα εκφωνήσει ο ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ όπου υπηρετούσε ο 19χρονος οπλίτης.

Έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, βρίσκεται στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών στον 19χρονο Ραφαήλ.

Στεφάνι έχουν αποστείλει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διαβάκης.

Με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου -τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο 19χρονος Ραφαήλ- θα παραμείνουν κλειστά την ώρα της κηδείας του.

«Μπαμπά, θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες»

Εναν διάλογο που είχε με τον γιο του πριν ο 19χρονος στρατιώτης σκοτωθεί από χειροβομβίδα σε άσκηση στη Ρόδο αποκάλυψε ο πατέρας του.

Σύμφωνα με το creta 24, ο Μάνος Γαλυφιανάκης, μιλώντας σε ΜΜΕ, είπε αρχικά πως «το παιδί μου έφυγε χαρούμενο, τον είδα, κούκλος ήταν, έτσι θα τον θυμάμαι».

Εξηγώντας τη φράση του, αποκάλυψε το τηλεφώνημα που είχε μαζί του την προηγούμενη ημέρα και τον διάλογό τους.

«Είμαι μπορώ να πω ”χαρούμενος” γιατί το παιδί μου μού είπε με ένα χαμόγελο: ”Μπαμπά, αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες”. Τον ρώτησα ”θα ρίξεις και εσύ;”. ”Σιγά μη χάσω το πανηγύρι”, μου είπε, ήταν πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος», δήλωσε.