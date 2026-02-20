«Με ποια ομάδα είσαι;»: Επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα τα ξημερώματα στην Πάτρα - Επίθεση με γροθιές σε τρία άτομα - Real.gr

Συναγερμός για επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Αστυνομία.

Όπως καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, άγνωστος άνδρας πλησίασε έναν νεαρό σε μπαρ επί της Ηφαίστου και τον ρώτησε με ποια ομάδα είναι.

Ο νεαρός του απάντησε και προφανώς επειδή η απάντηση δεν τον ικανοποίησε… τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε σε άλλους δύο νεαρούς που βρισκόταν στην ίδια παρέα, αναφέρει το tempo24news.

Ο δράστης στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις Αστυνομικές Αρχές της Πάτρας.