Με τι καιρό θα γίνουν οι παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου - Η πρόγνωση για τα επόμενα 24ωρα - Real.gr

Η αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, αναμένονται σήμερα Κυριακή, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και εκ νέου τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο (ευρύτερη περιοχή Κέρκυρας -Παξών) και στην Ήπειρο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα βαθμιαία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και εκ νέου τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο (ευρύτερη περιοχή Κέρκυρας -Παξών) και στην Ήπειρο.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 καισ το Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 με 27 τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 και τοπικά στην Κρήτη 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, γρήγορα στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και βαθμιαία στη Θεσσαλία, τη δυτική και βόρεια Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά και τα νότια τους 25 με 27 και στην Κρήτη τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-10-2025 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Στην ανατολική νησιωτική χώρα, στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην ανατολική νησιωτική χώρα θα πνέουν μέχρι νωρίς το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.