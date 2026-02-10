Καιρός: «Τρία βαρομετρικά χαμηλά μέχρι την Κυριακή» - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη - Real.gr

Άστατος αναμένεται και τις επόμενες ημέρες ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, καταγράφει τις ημέρες που θα σημειωθούν οι ατμοσφαιρικές διαταραχές.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του μετεωρολόγου τα περισσότερα φαινόμενα αναμένεται να χτυπήσουν την Αττική το βράδυ της Τετάρτης και της Τσικνοπέμπτης.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Τρία βαρομετρικά χαμηλά μέχρι την Κυριακή…”

Καλό μεσημέρι!

Τρείς ατμοσφαιρικές διαταραχές θα μας απασχολήσουν μέχρι την Κυριακή :

Τετάρτη βράδυ-Πέμπτη μεσημέρι

Πέμπτη μεσημέρι- Παρασκευή

Σάββατο μεσημέρι -Κυριακή

Και οι τρείς διαταραχές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά:

βροχές-καταιγίδες

χαλαζοπτωσεις

κεραυνική δραστηριότητα

θυελλώδεις νοτιάδες.

Η τρίτη διαταραχή δείχνει πιο εξασθενημένη.

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα,τη νότια Κρήτη, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Τετάρτη βράδυ και Τσικνοπέμπτη βράδυ τα περισσότερα φαινόμενα στην Αττικη.

Την τσικνοπέμπτη ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος αλλά αν θέλετε να ψήσετε προτιμήστε μεσημεριανές ώρες που θα εκδηλωθούν τα λιγότερα φαινόμενα. Αύριο θα σας πω περισσότερα».



Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του κάνει λόγο για φαινόμενα που θα κρατήσουν μέχρι και την Τσικνοπέμπτη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς, το σκηνικό του καιρού την Τσικνοπέμπτη αναμένεται άστατο, ωστόσο θα υπάρχει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης.

Ωστόσο, καταλήγοντας ο κ. Κολυδάς προειδοποιεί για ένα σύστημα απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα δυτικά, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Μπορεί να είναι άστατος ο καιρός την Τσικνοπέμπτη σε μεγάλο μέρος της χώρας, όμως θα υπάρχει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του ενός συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα δυτικά. Έτσι, όπως έρχεται το ένα σύστημα πίσω από το άλλο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Ο καιρός την Τσικνοπέμπτη 12/02

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις βραδινές στα δυτικά και την Κρήτη, πιθανώς να είναι ισχυρά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 13/02

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο οι οποίες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα στα δυτικά, τα βόρεια και την Κρήτη.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 14/02

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι και στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Από το βράδυ στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο τη νύχτα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα νότια.

Ο καιρός την Κυριακή 15/02

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 7 με 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.