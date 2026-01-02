Με το βλέμμα στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα οι αγρότες - Real.gr

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι να πάρουν απαντήσεις στα αιτήματά τους, δηλώνουν οι αγρότες των μπλόκων που έχουν στηθεί ανά την Ελλάδα, εδώ και περισσότερες από 30 ημέρες.

Μετά το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ τους, οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν το πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής κατά την πανελλαδική σύσκεψή τους, η οποία αναμένεται να γίνει την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από πάνω από 50 μπλόκα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη Νίκαια το συντονιστικό όργανο του μπλόκου θα συνεδριάσει σήμερα και το Σάββατο, θα γίνει η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.

Τι επισημαίνει η Επιτροπή των μπλόκων

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων έχει επισημάνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Τσιάρας: Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη, η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο