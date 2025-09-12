«Με βίαζε ψυχολογικά και σωματικά...» - Ο εφιάλτης των θυμάτων του 42χρονου μαστροπού - Εξέδιδε ακόμα και ανήλικη - Real.gr

Με καταιγισμό καταγγελιών βρίσκεται αντιμέτωπος ο 42χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων κατ΄ εξακολούθηση, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από το 2016 έως το 2022, προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Παράλληλα, είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης και απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Κάθε φορά που έβλεπε μια γυναίκα-θύμα να προσπαθεί να ξεφύγει από τα «νύχια» του, της έλεγε ότι έχει υψηλές διασυνδέσεις και μάλιστα, ότι είναι πολύ φίλοι με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. Φυσικά, χωρίς αυτό να είναι αληθές, καθώς δεν γνωρίζονται καν. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε αμέσως μήνυση κατ’ αγνώστου και ξεκίνησαν οι έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί ποιος είναι ο άνθρωπος που εκδίδει γυναίκες και κάνει χρήση του ονόματός του.

Σε άλλες περιπτώσεις, τις απειλούσε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά τους ή ότι θα τις διαβάλλει, λέγοντας πως αυτές είναι χρήστες ναρκωτικών.

Γυναίκες που βρέθηκαν στα δίχτυα του μιλούν δημόσια για τον εφιάλτη που έζησαν από την εφηβική τους ηλικία. Οι μαρτυρίες τους φέρνουν στο φως ένα οργανωμένο σύστημα εκμετάλλευσης, όπου ο φόβος, η ψυχολογική βία και οι απειλές λειτουργούσαν ως όπλα για την πλήρη υποταγή τους.

«Ερχόταν σαν φίλος, σαν πατέρας για να τον νιώσεις οικογένειά σου. Φυσικά, όλες είχαμε από ένα πρόβλημα. Άμα το φρόντιζε έλεγε μετά ”και εγώ κάπως πρέπει να το πάρω πίσω”. Τις έβαζε να γλύφουν τα βρώμικα πόδια του, τις χτυπούσε, ναρκωτικά, απειλές, όπως και σε εμένα μετά. Έλεγε ” δεν θέλεις να το κάνεις; Μμ.., εκεί που πήγαμε δεν ήταν το σπίτι της μάνας σου;”».

Ακόμη, ο μαστροπός πλησίαζε κορίτσια που είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, έλεγε ότι είναι σκηνοθέτης και παραγωγός ερωτικών ταινιών και θα άλλαζε την ζωή τους εάν τις έκανε πρωταγωνίστριες. Σε άλλη μαρτυρία, μια γυναίκα αναφέρει: «Μου υποσχέθηκε ότι θα ξεφύγω από τη φτώχεια. Μάλιστα, μου είχε πει ότι θα με πληρώνει και για τις ταινίες 2.000 με 3.000 ευρώ σε κάθε προβολή. Ποτέ όμως δεν μου έδωσε χρήματα».

Μάλιστα, κάποια από τα κορίτσια ισχυρίστηκαν ότι τις εξανάγκαζε να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών και στη συνέχεια τις βίαζε. «Μπροστά μου έχω δει να δίνει σε ένα κοριτσάκι κοκαΐνη. Είδα το 20χρονο κοριτσάκι να είναι χάλια».

Μια νεαρή γυναίκα περιέγραψε στο Μega πώς, ήδη από τα 16 της χρόνια, βίωνε εξοντωτική μαστροπεία με 7 έως και 10 ραντεβού την ημέρα. Ο 42χρονος, όπως είπε, κρατούσε το 50% των χρημάτων με το πρόσχημα ότι διέθετε «δικό του πελατολόγιο». Παρουσιαζόταν ως «πατρική φιγούρα» μετά τον θάνατο του πατέρα της, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της πριν την εγκλωβίσει σε μια κανονικότητα φόβου. Οι απειλές του αφορούσαν όχι μόνο την ίδια αλλά και τη μητέρα της, ενώ δεν δίσταζε να προκαλεί τρόμο με αυτοκαταστροφικές πράξεις μπροστά στα μάτια των θυμάτων, κόβοντας ακόμα και τις φλέβες του για να τα χειραγωγήσει.

Ανατριχιαστική είναι η εξομολόγηση που έκανε μια δεύτερη γυναίκα, σήμερα 26 ετών, στον ΣΚΑΪ. Εκείνη αποκάλυψε ότι γνώρισε τον 42χρονο μέσω αγγελίας που υπόσχονταν δουλειά σε κατάστημα ρούχων στη Γλυφάδα. «Με πούλαγε για 500 ευρώ την ώρα, με βίαζε ψυχολογικά και σωματικά», δήλωσε με σπασμένη φωνή, περιγράφοντας πως από την πρώτη στιγμή βρέθηκε εγκλωβισμένη σε ένα κύκλωμα μαστροπείας που διαφήμιζε την ηλικία της ως «σπάνια ευκαιρία». Οι πελάτες ήταν κυρίως άνδρες άνω των 40, οι οποίοι γνώριζαν ότι επρόκειτο για ανήλικη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο κατηγορούμενος την υποχρέωνε να κάνει χρήση ναρκωτικών, την χτυπούσε, την παρακολουθούσε και την εκβίαζε ότι θα τη διασύρει ως τοξικοεξαρτημένη αν μιλούσε στις αρχές. Επιπλέον, κατέγραφε σε βίντεο τις κακοποιήσεις και τα διέθετε στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας ονόματα και πραγματικά στοιχεία. «Έχασα την οικογένειά μου, την επιμέλεια του παιδιού μου. Μου κατέστρεψε τη ζωή», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το μόνο που θέλει πια είναι να μην περάσει καμία άλλη κοπέλα τον ίδιο εφιάλτη.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 42χρονος

Ο Δημήτρης Αγγελάκος, συνήγορος του κατηγορουμένου, μιλώντας στο Star σημείωσε ότι: «Ο εντολέας μου αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Πρόκειται για μια σκευωρία εις βάρος του».

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1, Μega, ΣΚΑΪ, Star