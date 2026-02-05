Με υψηλές παρουσίες η εκδήλωση της «Γέφυρας Αφρικής» στο Μετόχι του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας - Real.gr

Σε ιδιαίτερα θερμό και συμβολικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Σωματείου Φίλων Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής «Γέφυρα Αφρικής», στο Μετόχι του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας το έντονο ενδιαφέρον εκπροσώπων της Πολιτείας, της Εκκλησίας και της κοινωνίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, καθώς και οι Βουλευτές Φανής Παππάς, Νότης Μηταράκης, Ζέτα Μακρή, Ζωή Ράπτη, Γιώργος Στάματης, Φίλιππος Φόρτωμας και Βασίλης Κόκκαλης. Παρόντες ήταν επίσης επιχειρηματίες, εκπρόσωποι φορέων και δημοσιογράφοι.

Κατά τον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του Σωματείου, Αφροδίτη Δωρίτη, αναφέρθηκε στον ρόλο της «Γέφυρας Αφρικής» ως συνδετικού κρίκου ανάμεσα στον Ελληνισμό και την Αφρική, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης του ιεραποστολικού έργου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες δράσης για τη νέα χρονιά.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην εμπιστοσύνη και την πνευματική στήριξη της Α.Θ.Μ. του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, καθώς και στη σημαντική συμβολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουϊνέας κ. Γεωργίου, Υπερτίμου και Εξάρχου Παραθαλάσσιας Αφρικής, και της Πρέσβειρας Απόδημου Ελληνισμού του Πατριαρχείου και Επίτιμης Προέδρου του Σωματείου, Αικατερίνης Σοφιανού.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή ευχών για μια χρονιά γεμάτη δράση, συνεργασία και ουσιαστική ενίσχυση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πνευματικών πρωτοβουλιών στην Αφρική.