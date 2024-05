Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η έναρξη του PIANO CITY ATHENS 2024 στην πρεσβευτική κατοικία του Γερμανού Πρέσβη Andreas Kindl

Την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Piano City Athens 2024 με το πρώτο House Concert σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από τον εξαιρετικό πιανίστα Μάνο Κιτσικόπουλο, στην πρεσβευτική κατοικία του Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κυρίου Andreas Kindl και της Δρ. Ina Weinrautner, με την συμμετοχή εξεχουσών προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο καθώς και πλήθος δημοσιογράφων που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Σε ένα κλίμα γεμάτο μελωδίες των Franz Schubert, Yianni Konstantinidi, Arvo Part και Beethoven, οι επίτιμοι καλεσμένοι απόλαυσαν την φιλοξενία του Γερμανού Πρέσβη και της αξιότιμης συζύγου του, που με έντονα συναισθήματα αγάπης για την μουσική υποστηρίζουν ένθερμα τον θεσμό του Piano City Athens.

Mετά την τεράστια επιτυχία στην Αθήνα, την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε, τον Μάϊο του 2023, το PIANO CITY ATHENS επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 16 έως και τις 20 Μαΐου, για να γεμίσει μελωδίες τις γειτονιές της Αθήνας μας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του PIANOCITYATHENS 2024 θα το βρείτε στο: https://www.pianocityathens.gr/

Την διοργάνωση του Piano City Athens και τα αποκλειστικά δικαιώματα του διεθνούς Label Piano City® έχει για την Ελλάδα η εταιρεία Robin 4 Arts, υπό την διεύθυνση της Μαρίας Παπαλάμπρου.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Καλλιτεχνικός σύμβουλος: Τάσος Συμεωνίδης

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη των: Δήμος Αθηναίων, This is Athens City Festival, Μουσικός Οίκος Σπύρος Νάκας, Lamda Development, The Ellinikon Experience Park, Golden Hall, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΥΔΑΠ, Δήμος Λαυρίου, Μ.Ι.Ε.Τ, Ερρίκος Ντυνάν, Πρεσβεία Γερμανίας, Athens Plaza, Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή, Deree-The American College of Greece, Πρεσβεία Αυστρίας.