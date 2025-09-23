Καιρός: Μέχρι τους 31°C ο υδράργυρος - Η αναλυτική πρόγνωση - Real.gr

H αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία τις μεσημεριανές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά τοπικά από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα βόρεια τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-09-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία μετά το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, όμως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025

Στο Ιόνιο από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.