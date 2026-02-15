Μεγαλειώδες Μουσικό Γκαλά «Ελπίδα και Αγάπη» για τη στήριξη της Ελπίδας - Real.gr

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το μεγαλειώδες Μουσικό Γκαλά «Ελπίδα και Αγάπη» από το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στην κατάμεστη Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.

Ο κορυφαίος μαέστρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Teatro Massimo του Παλέρμο, Alvise Casellati, στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, ενθουσίασε το κοινό, σε μια σύμπραξη τέχνης και αλληλεγγύης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη υποδέχτηκε τους χιλιάδες φίλους της ΕΛΠΙΔΑΣ που βρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής, θέλοντας να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα στήριξης στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Υγείας κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, η Ιταλίδα Υπουργός Μεταρρυθμίσεων, και μητέρα του μαέστρου, Elisabetta Casellati, ο Πρέσβης της Ιταλίας Paolo Cuculi, του Ηνωμένου Βασιλείου Matthew Lodge, της Ολλανδίας Barbara van Hellemond, ο Πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κύριος Νίκος Πιμπλής, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κύριος Γιάννης Βακαρέλης, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών κύριος Λουκάς Καρυτινός, η Α.Μ. Βασίλισσα Άννα Μαρία και ο Πρίγκιπας Νικόλαος μαζί με τη σύζυγό του κυρία Χρυσή Βαρδινογιάννη, μαζί με εκπροσώπους από τον επιχειρηματικό κόσμο, τον κόσμο των τεχνών, τη δημοσιογραφία και την Κοινωνία των Πολιτών έδωσαν το «παρών» σε αυτή τη λαμπερή βραδιά πολιτισμού και ανθρωπιάς.

Το εμπνευσμένο, υψηλού επιπέδου πρόγραμμα ήταν ένας ύμνος στην αγάπη, με διάσημες άριες από αγαπημένες όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Γκουνό, Βάγκνερ και Ροσσίνι. Η διεθνώς καταξιωμένη Ελληνίδα υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση και ο διακεκριμένος Ιταλός τενόρος Giorgio Berrugi που συνόδευσαν με τις φωνές, την θαυμάσια ερμηνεία και το ταλέντο τους αυτό το μοναδικό μουσικό ταξίδι στην κλασική μουσική καταχειροκροτήθηκαν από τους θεατές.

Η βραδιά όμως ήταν γεμάτη από συναίσθημα και συγκινητικές στιγμές, καθώς στην έναρξη ο Μαέστρος Alvise Casellati αφιέρωσε τη βραδιά στην Μαριάννα Βαρδινογιάννη και κάλεσε το κοινό να τηρήσει ενός λεπτού σιγής στη μνήμη της αείμνηστης Ιδρύτριας του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, που αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο. Στο τέλος του προγράμματος παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ ανέβηκαν στη σκηνή και προσέφεραν άνθη στους καλλιτέχνες, ενώ το κοινό χειροκροτούσε συγκινημένο τους μικρούς ήρωες που έστειλαν με την παρουσία τους το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα ότι στη ζωή δεν πρέπει ποτέ να το βάζουμε κάτω!

Ήταν μια βραδιά όπου η δύναμη της μουσικής συνάντησε την προσφορά και μετατράπηκε σε πράξη αγάπης και στήριξης για τα παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα ζωής, καθώς όλα τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Θερμές ευχαριστίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, και στους χορηγούς και υποστηρικτές της συναυλίας και συγκεκριμένα: MOTOR OIL, Intercatering, Ανθοπωλεία Drizos, καθώς και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για τη συμβολή στην επιτυχία της εκδήλωσης και στη διάδοση του σκοπού της.