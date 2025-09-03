Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για λαθρεμπόριο από βενζινάδικα σε όλη την Ελλάδα - 20 συλλήψεις - Real.gr

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔAOE) πραγματοποιήθηκε χθες με στόχο το λαθρεμπόριο σε πρατήρια υγρών καυσίμων ανά τη χώρα.

του Θεοδόση Π. Πάνου

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε βενζινάδικα και χώρους αποθήκευσης καυσίμων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία για λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών, απάτη σε βάρος πελατών πρατηρίων με ελλειμματικές παραδόσεις, φοροφιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν 20 άτομα και κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Επίσης έχουν εντοπιστεί λογισμικά παρέμβασης στα συστήματα εισροών εκροών και ποσότητες υγρών καυσίμων προερχόμενες από λαθρεμπόριο.