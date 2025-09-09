Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τροχονομικές παραβάσεις στη Δυτική Αττική - Real.gr

Ακινητοποιήθηκαν 16 οχήματα ενώ αφαιρέθηκαν 11 άδειες κυκλοφορίας και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων, πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Δυτικής Αττικής ειδική αστυνομική επιχείρηση.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες της 4 και 5-9-2025, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, βεβαιώθηκαν 92 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για μη χρήση προστατευτικής ζώνης, μη χρήση κράνους, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α.

Επιπλέον, ακινητοποιήθηκαν 16 οχήματα ενώ αφαιρέθηκαν 11 άδειες κυκλοφορίας και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση των τροχονομικών παραβάσεων στη Δυτική Αττική θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση».