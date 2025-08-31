Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη: Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά και όπλα – Ανάμεσά τους ένστολοι και επιχειρηματίες - 48 συλλήψεις - Real.gr

Mεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη στη δυτική Κρήτη για κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά, όπλα ενώ φέρεται να συμμετείχε και σε υποθέσεις εκβιασμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο. Την επιχείρηση διοργάνωσε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης καθώς και παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών.

Οι αρχές αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν προχώρησαν σε έρευνες σε σπίτια και αποθήκες ενώ έχουν ήδη συλλάβει 48 συνολικά άτομα.

Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένστολοι (αστυνομικός, αξιωματικός στρατός ξηράς και πολεμικής αεροπορίας) καθώς και γνωστοί επιχειρηματίες.

Οι πληροφορίες του cretapost, αναφέρουν πως τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού και εκβιάσεις.

Κατά τις έρευνες που προχώρησαν οι αρχές έχουν ήδη κατασχεθεί ποσότητες χασίς, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και διάφορα οχήματα.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.