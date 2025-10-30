Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Νέο Σούλι Σερρών, η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα, γύρω στις 4. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά Σερρών, στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤnews,, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που καίνε μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά μαίνεται στον εθνικό δρόμο Σερρών–Δράμας, περίπου τέσσερα με πέντε χιλιόμετρα από το Νέο Σούλι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ περιοχή δεν είναι κατοικημένη, ωστόσο το μέγεθος της φωτιάς είναι μεγάλο και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής “πάρα πολύ μεγάλη”.

Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η κατάσβεση θα διαρκέσει πολλές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται, εφόσον χρειαστεί, να πραγματοποιηθούν εναέριες ρίψεις νερού.