Μεγάλη γιορτή του ντοκιμαντέρ στην Πελοπόννησο - Real.gr

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου έρχεται με 108 ταινίες και πλούσιο καλειδοσκόπιο δράσεων, με ελεύθερη είσοδο στις προβολές και τις παράλληλες εκδηλώσεις

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Από τις 21 έως τις 30 Νοεμβρίου, το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου έρχεται στην Καλαμάτα και σε 15 πόλεις της Περιφέρειας, με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις προβολές και τις δράσεις του. H διοργάνωση φιλοξενεί 108 ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο και περισσότερους από 70 σκηνοθέτες, με το κοινό να έχει πρόσβαση σε ένα πλούσιο καλειδοσκόπιο δράσεων: masterclasses, εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικές εκθέσεις, εργαστήρια συμπαραγωγής, καθώς και ειδικές δράσεις για ΑμεΑ και μαθητές.

Μεταξύ πολλών άλλων, το φεστιβάλ παρουσιάζει:

* Το Διαδραστικό Ντοκιμαντέρ “Ίχνη ευθύνης”, σε σκηνοθεσία των Ελβετών Anja Reiß και Jann Anderegg, που θα προσφέρει στο κοινό μια ριζικά διαφορετική εμπειρία θέασης, καλώντας τους θεατές να γίνουν συμμέτοχοι και συν-αφηγητές της Ιστορίας. Το έργο εστιάζει στην εξερεύνηση των περίπλοκων ριζών και συνεπειών της Γενοκτονίας κατά των Τούτσι στη Ρουάντα το 1994, παρακολουθώντας την ιστορία ενός καταδικασμένου εγκληματία πολέμου με δεσμούς στην Ελβετία. Το «Ίχνη Ευθύνης» χρησιμοποιεί τη μορφή ενός διαδραστικού “road movie”, μέσα από το οποίο το κοινό καλείται να αποφασίσει πόσο βαθιά θα εμβαθύνει στις συνέπειες του τραύματος, αλλά και πώς ένα έθνος προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές του μέσω της συμφιλίωσης. Η ταινία θα προβληθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 18.30, στο Αμφιθέατρο “Θεόδωρος Αγγελόπουλος” στην Καλαμάτα. Την εμπειρία συμπληρώνει το masterclass «Traces of Responsibility – Η Ευθύνη του Θεατή στο Διαδραστικό Ντοκιμαντέρ», με τους σκηνοθέτες να προσκαλούν το κοινό σε μια συλλογική εμπειρία που συνδυάζει τέχνη, τεχνολογία και ηθική.

* Τον τιμώμενο, πολυβραβευμένο Γερμανό κινηματογραφιστή και φωτογράφο Andreas Hartmann, ο οποίος θα παρουσιάσει τρεις ταινίες του, μία έκθεση φωτογραφίας, και ένα masterclass.

Μία από τις ταινίες είναι το βραβευμένο «Οι Άνθρωποι που Έγιναν Καπνός», ένα από τα πιο συζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς, σκηνοθετημένο από τον ίδιο και τον Arata Mori, που εξερευνά το συγκλονιστικό κοινωνικό φαινόμενο των “Johatsu” στην Ιαπωνία, κατά το οποίο χιλιάδες άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να εξαφανιστούν εντελώς από τη ζωή τους, ώστε να ξεφύγουν από την κοινωνική πίεση, το χρέος ή την ντροπή.

Η έκθεση του Hartmann, “Φωτίζοντας τη Μεγαλύτερη Παραγκούπολη της Ιαπωνίας” (21-30 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας), είναι μια συγκλονιστική σειρά 31 αναλογικών φωτογραφιών που απεικονίζει τη ζωή στο Καμαγκασάκι της Οσάκα, τη μεγαλύτερη παραγκούπολη της Ιαπωνίας, μια περιοχή που οι αρχές της χώρας προσπαθούν επί χρόνια να αποκρύψουν.

Κι ακόμα, στo masterclass “From Visual Interest to Artistic Work: How Does it Become a Film?”, o Andreas Hartmann προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε επαγγελματίες και φίλους του ντοκιμαντέρ να εξερευνήσουν τη μη λεκτική αφήγηση και τη δημιουργική διαδικασία πίσω από την ταινία τεκμηρίωσης.

* Το Αφιέρωμα στους Παλαιστίνιους Ποιητές Refaat Alareer και Mosab Abu Toha. Στην ταινία “Ελεύθερες Λέξεις: Ένας Ποιητής από τη Γάζα”, ο σκηνοθέτης Abdullah Harun Ilhan καταγράφει τη ζωή του Παλαιστίνιου ποιητή Mosab Abu Toha στη Γάζα, την τέχνη του ως μορφή αντίστασης και ελπίδας, καθώς και τις εμπειρίες του από την καταπίεση, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής κράτησής του και της εξορίας του. Η ταινία θα προβληθεί παρουσία του σκηνοθέτη, ενώ θα ακολουθήσει η μουσικοθεατρική παράσταση “If I Must Die, Let it Bring Hope, Let it Be a Tale, αφιερωμένη στους Παλαιστίνιους ποιητές .

Κι ακόμα: την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 17.00, το κοινό της Καλαμάτας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την προβολή του ντοκιμαντέρ “Abundance” (Αφθονία), παρουσία της σκηνοθέτιδάς του, Dora Jung, και στη συνέχεια να συμμετάσχει σε μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα τη βιωσιμότητα των φεστιβάλ.

Συνολικά, θα πραγματοποιηθούν 44 πανελλήνιες πρεμιέρες από όλο τον κόσμο- αρκετές από αυτές παρουσία των σκηνοθετών τους.

Να σημειώσουμε ότι στα βραβεία του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου περιλαμβάνεται και το Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ, με 21 ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους Ελλήνων σκηνοθετών να διεκδικούν τη διάκριση.

Επίσης, περισσότερες από 30 διεθνείς ταινίες του φετινού προγράμματος θα είναι διαθέσιμες για ελεύθερη θέαση από τις 21/11 στις 10.00 μέχρι και τις 30/11 στις 24.00. Με μια απλή εγγραφή στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, μπορείτε να δείτε όσες θέλετε δωρεάν, αρκεί να βρίσκεστε εντός Ελλάδας. Ισχύει περιορισμένος αριθμός θεάσεων για κάθε ταινία.

Το πλήρες πρόγραμμα προβολών και παράλληλων εκδηλώσεων, τόσο της Καλαμάτας, όσο και των υπόλοιπων πόλεων, σας περιμένει στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ.