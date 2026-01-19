Μεγάλη πυρκαγιά τη νύχτα σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι – Ήχησε το 112 στην περιοχή - Real.gr

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι.

Λόγω των εύφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διστάσεις και στην περιοχή ήχησε το 112.

Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα με 22 πυροσβέστες καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ. Οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Στην περιοχή ήχησε το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να προφυλαχθούν από τους καπνούς. «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής ‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) January 19, 2026

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής.

Το εργοστάσιο πλαστικών που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε τρεις επιχειρήσεις με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Αρκετά ασθενοφόρα υπέστησαν ζημιές όταν φωτιά επεκτάθηκε σε διπλανό συνεργείο.

Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στην περιοχή έχουν σπεύσει στο σημείο καθώς ανησυχούν για τις περιουσίες τους. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχώς ενισχύονται και στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 19 οχήματα.