Μεγάλο σινεμά Μικρές οθόνες - Οι υπότροφοι του Ιδρύματος Ωνάση μάς πάνε κινηματογράφο

Το τέλος του κόσμου σε ένα απομακρυσμένο νησί, η ζωή που άφησες να γλιστρήσει από τα χέρια σου, οι καθημερινές στιγμές τρέλας, πινιάτες και drag show στη «Μέρα των Νεκρών», το αξίωμα «αν η ζωή σού φέρει πορτοκάλια, φτιάξε μαρμελάδα», το φύλλο της λεύκας του Σεφέρη. Οι υπότροφοι του Ιδρύματος Ωνάση κάνουν ταινίες και το κινηματογραφικό ταξίδι συνεχίζεται.

Το πρόγραμμα Μεγάλο Σινεμά Μικρές Οθόνες συνεχίζει τις ψηφιακές προβολές του για δεύτερη εβδομάδα στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση. Μετά τη συνεργασία με το Φεστιβάλ Καννών και το αφιέρωμα στον λιβανέζικο κινηματογράφο, οι προβολείς σβήνουν και στην οθόνη εμφανίζονται ταινίες μικρού μήκους νέων Ελλήνων σκηνοθετών. Oι επιλεγμένοι σκηνοθέτες, εκτός από υπότροφοι του Ιδρύματος Ωνάση, έχουν και άλλα κοινά: παρουσιάζουν στο αφιέρωμα της εβδομάδας τις ταινίες που τους καθιέρωσαν, έχουν ταξιδέψει με τις ταινίες τους σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και οι περισσότεροι ετοιμάζονται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία τους.

Και τη δεύτερη κινηματογραφική εβδομάδα του Ιουλίου, το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση φιλοξενεί ταινίες που αξίζουν την προσοχή μας. Από τις 9 έως τις 15 Ιουλίου, ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος μάς στέλνει από ένα απομονωμένο νησί, το 2019, μια Καρτ ποστάλ από το τέλος του κόσμου, προτού ακολουθήσει μία αξιομνημόνευτη πορεία σε διεθνή φεστιβάλ. H Ειρήνη Βιανέλλη μας εμβαπτίζει σε animation κόσμους με το Icebergs, την υπαρξιακή μαύρη κωμωδία που έφτασε στην προκριματική φάση για τα Όσκαρ το 2019 και η οποία βασίζεται στο διήγημα «Σκηνές» του Ευθύμη Φιλίππου, καθώς και με Το φύλλο της λεύκας, με πηγή έμπνευσης το ομώνυμο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη. Η Αρασέλη Λαιμού παρουσιάζει μια τραγικωμωδία για τα σύνορα στο Ο Μιγκέλ Άλβαρες φοράει περούκα, που έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ από τη Δράμα έως το Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο Αριστοτέλης Μαραγκός επιστρατεύει τον Χρήστο Βαλαβανίδη στον ρόλο ενός μεσήλικα στη σύγχρονη Ελλάδα και κατακτά τα φεστιβάλ, από το Λοκάρνο έως την Αθήνα, με την ταινία του, Μακαρισμοί. Η Έφη Παππά μάς συστήνει μια γιαγιά που ξέρει να κάνει «μαγικά» με την animation ταινία My Stuffed Granny, η οποία συγκέντρωσε συνολικά είκοσι διεθνή βραβεία (στα φεστιβάλ κινηματογράφου Εδιμβούργου, Τόκυο, Παλμ Σπρινγκς, Νέας Υόρκης, μεταξύ άλλων) και εκατοντάδες άλλες σημαντικές υποψηφιότητες.

Το Ίδρυμα Ωνάση στηρίζει το ελληνικό σινεμά, απελευθερώνοντας τις δυνάμεις και το ταλέντο νέων δημιουργών, και προβάλλει στο εξωτερικό την Ελλάδα στα καλύτερά της. Αγκαλιάζει τη διαδικασία της δημιουργίας, της έρευνας και της καλλιτεχνικής εξέλιξης, προσφέροντας υποτροφίες στους ανθρώπους των τεχνών.

Αρκεί μια οθόνη, όσο μικρή κι αν είναι, για να ζήσουμε νέες εμπειρίες και στιγμές μέσα από τη ματιά καταξιωμένων και ανερχόμενων δημιουργών. Τις επόμενες βδομάδες θα διατεθούν ταινίες σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» και το Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας, φέρνοντας στο κανάλι τις βραβευμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους του 2019. Αλλά η κινηματογραφική εμπειρία δεν σταματά εδώ: ομιλίες για την τέχνη του σινεμά από καταξιωμένους σκηνοθέτες, όπως ο Werner Herzog, καθώς και νέα πρωτότυπα έργα που δημιουργήθηκαν μέσα σε 120 ώρες, στο πλαίσιο του πρότζεκτ ENTER, από ανερχόμενους δημιουργούς, όπως ο Βασίλης Κεκάτος, ο Γιώργος Ζώης και η Εύη Καλογηροπούλου, επιβεβαιώνουν ότι το σινεμά στο Ίδρυμα Ωνάση δεν σταματά να μας εκπλήσσει, να μας ταξιδεύει και να μας εμπνέει.

Αναλυτικά Από 9 έως 15 Ιουλίου

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Postcards from the End of the World

(Καρτ ποστάλ από το τέλος του κόσμου)

Διάρκεια: 23΄

Παγιδευμένοι στις βαρετές οικογενειακές διακοπές τους, η Δήμητρα, ο Δημήτρης και οι δύο κόρες τους θα πρέπει να βρουν τρόπο να ξεφύγουν από ένα απομονωμένο νησί της Μεσογείου, όταν έρχονται αντιμέτωποι με το αναπάντεχο τέλος του κόσμου.

Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος είναι κινηματογραφιστής, εγκατεστημένος στην Αθήνα. Σπούδασε πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήρε μεταπτυχιακό στη σκηνοθεσία κινηματογράφου από το Columbia University της Νέας Υόρκης, με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ, σκηνοθέτησε διάφορες μικρού μήκους ταινίες, μεταξύ αυτών και τις βραβευμένες Without Glasses (2009) και Lea (2013). Επιστρέφοντας στην Αθήνα, συμμετείχε στη συγγραφή του σεναρίου της μεγάλου μήκους ταινίας Σύμπτωμα (πρεμιέρα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορίνο το 2015), έκανε το μοντάζ στη μεγάλου μήκους ταινία My First Kiss and the People Involved (πρεμιέρα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Λος Άντζελες το 2016) και σκηνοθέτησε δεκάδες σειρές ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση και το Ίντερνετ, όπως το Greeks Gone West (2015) και το Insider’s Guide (2016). Σενάριά του για μεγάλου μήκους ταινίες έχουν συμμετάσχει σε διεθνή εργαστήρια, όπως το Torino Film Lab και το CineLink του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Σαράγιεβο. Το 2019 έλαβε καλλιτεχνική υποτροφία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Διδάσκει σκηνοθεσία κινηματογράφου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Πιστεύει στην υπομονή.

Σενάριο & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος | Παραγωγός: Φανή Σκαρτούλη | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θοδωρής Μιχόπουλος GSC | Μοντάζ: Λίβια Νερουτσοπούλου | Σκηνικά: Χρύσα Κουρτούμη | Μουσική: Larry Gus | Σχεδιασμός & Μίξη Ήχου: Γιάννης Γιαννακόπουλος | Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρία Ρεπούση | Παραγωγή: Either/Or Productions | Συμπαραγωγοί: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Cosmote TV, Onassis Culture, Τμήμα Πολιτισμού Κυκλάδων – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Artcut | Διανομή σε φεστιβάλ: Varicoloured | Διεθνείς πωλήσεις: Premium Films

Παίζουν: Γιώργος Γάλλος, Αγγελική Δημητρακοπούλου, Ισαβέλλα Αναγνωστοπούλου, Μάγδα Βάρδα, Δημήτρης Μπίτος, Ιάσωνας Μπίττερ, Ιώ Λατουσάκη, Κώστας Παπακωνσταντίνου, Τατιάνα Πίττα, Γιώργος Λυγνός, Γιώργος Βασίλαινας, Γιώργος Μιχαλάκης, Έλενα Μιρτσόφσκα

Ειρήνη Βιανέλλη

Icebergs

(Παγόβουνα)

Διάρκεια: 9΄22΄΄

Βασισμένη στο διήγημα «Σκηνές» του βραβευμένου σεναριογράφου Ευθύμη Φιλίππου, η ταινία Icebergs είναι μια υπαρξιακή μαύρη κωμωδία, η οποία αποτελείται από 14 σύντομες ιστορίες, που κινούνται από το κοινότοπο έως το παράλογο. Με το Icebergs, η Ειρήνη Βιανέλλη απεικονίζει πώς τα πράγματα συχνά δεν είναι αυτά που περιμένουμε να είναι, ενώ ταυτόχρονα καταστάσεις που μπορεί να φαντάζουν καταστροφικές, είναι την ίδια στιγμή πεζές και αστείες.

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Βιανέλλη | Σενάριο: Ειρήνη Βιανέλλη (βασισμένο στο διήγημα «Σκηνές» του Ευθύμη Φιλίππου) | Παραγωγός: Ειρήνη Βιανέλλη | Χώρες παραγωγής: ΗΠΑ, Ελλάδα | Διεύθυνση Φωτογραφίας, Μοντάζ, Σκηνογραφία, Κοστούμια, Μακιγιάζ, Ήχος, VFX:: Ειρήνη Βιανέλλη | Μουσική: audionetwork.com | Μιξάζ: Pin-Hua Chen | Έτος παραγωγής: 2017

Φωνές Ανδρικοί χαρακτήρες: Josh Shaffner | Γυναικείοι χαρακτήρες: Miranda Khan | Παιδί: Rachel Seistrop

Ειρήνη Βιανέλλη

The Leaf of Poplar

(Το φύλλο της λεύκας)

Διάρκεια: 03΄48΄΄

Το τελευταίο φύλλο της λεύκας πέφτει, ενώ ένας άνθρωπος είναι μόνος στη θάλασσα. Εμπνευσμένο από το ομώνυμο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη.

Σκηνοθεσία, Animation & Ήχος: Ειρήνη Βιανέλλη | Μουσική: Αντρέας Λεβισιανός | Άντρας: Nick D’agostino | Μιξάζ ήχου: Bethany Sparks

Η Ειρήνη Βιανέλλη είναι σκηνοθέτις και animator, γεννημένη στην Αθήνα. Το 2007 αποφοίτησε με έπαινο από το Τμήμα Γραφιστικής του Πανεπιστημίου Τεχνών του Λονδίνου (Camberwell). Τον Μάιο του 2017 πήρε μεταπτυχιακό καλών τεχνών στο πειραματικό animation από το California Institute of the Arts. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση. Από το 2007 έως το 2014 εργάστηκε σε διάφορες θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές, συνεργαζόμενη μεταξύ άλλων με τους υποψήφιους για Όσκαρ Ευθύμη Φιλίππου και Φαίδωνα Παπαμιχαήλ. Το 2010 έγραψε, εικονογράφησε και δημοσίευσε το παιδικό βιβλίο Filo στην Αθήνα. Η μικρού μήκους ταινία της, Το φύλλο της λεύκας (2014), ήταν σε βραχεία λίστα για βραβείο νέου δημιουργού. Το 2015 κέρδισε το Α΄ Βραβείο για μικρού μήκους animation στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθηνών «Νύχτες Πρεμιέρες». Το 2017, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών προσκάλεσε μουσικούς από όλο τον κόσμο να συνθέσουν πρωτότυπη μουσική για την ταινία, στο πλαίσιο ενός διεθνούς διαγωνισμού. Οι ταινίες της έχουν παιχτεί σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου και animation, αποσπώντας σημαντικά βραβεία. Το μικρού μήκους animation Icebergs βραβεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο μπαίνοντας στην προκριματική φάση για τα Όσκαρ το 2019, ενώ τιμήθηκε από το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ του Σαράγιεβο με ειδική μνεία από την κριτική επιτροπή. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Αρασέλη Λαιμού

Miguel Alvarez Lleva Peluca

(Ο Μιγκέλ Άλβαρες φοράει περούκα)

Διάρκεια: 16΄

Μια τραγικωμωδία για τα σύνορα. Ο Μιγκέλ Άλβαρες, ένας αξιόπιστος και συνεπής μεσήλικας υπάλληλος του τελωνείου στα σύνορα Μεξικού (Τιχουάνα) και ΗΠΑ (Σαν Ντιέγκο), είναι αντιμέτωπος με την απειλή να διασχίσει το μεγαλύτερο σύνορο από όλα. Έχει καρκίνο. Η μεθόριος της Τιχουάνα (la Linea) είναι το πιο πολυσύχναστο συνοριακό πέρασμα στον κόσμο, αλλά και ένα από τα πιο φονικά επίσης. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει προσπαθώντας να διασχίσουν παράνομα το σύνορο, σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Όμως, ο Κάρλος, ένας επινοητικός συνάδελφος του Μιγκέλ, έχει βρει έναν άλλο τρόπο να το διασχίσει. Ο Κάρλος προσκαλεί τον Μιγκέλ στο drag show για τη «Μέρα των Νεκρών», όπου εμφανίζεται κι ο ίδιος. Η μικρού μήκους ταινία της Αρασέλης Λαιμού, Miguel Alvarez Lleva Peluca (2012), έχει προβληθεί σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ (Outfest, Tampere, Rio de Janeiro, Δράμα, Leeds, μεταξύ άλλων).

Η Αρασέλη Λαιμού έχει σπουδάσει οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ το 2011 αποφοίτησε με μεταπτυχιακό στη σκηνοθεσία από το California Institute of the Arts. Είναι υπότροφος των ιδρυμάτων Fulbright, Ωνάση και Γεροντέλλη. Το 2013 συμμετείχε στο Talent Campus του Φεστιβάλ Βερολίνου. To 2019 έλαβε καλλιτεχνική υποτροφία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η ίδια έχει εργαστεί ως μοντέρ και σκηνογράφος για ταινίες που έχουν βραβευτεί σε διεθνή φεστιβάλ: Ίρβινγκ Παρκ, 2019, σκην. Παναγιώτης Ευαγγελίδης, πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης· Road To Nowhere, 2010, σκην. Monte Hellman, Ειδικός Χρυσός Λέοντας στο Φεστιβάλ Βενετίας· Λάμπουν στο σκοτάδι, 2013, σκην. Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Βραβείο FIPRESCI Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2013, Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Ελληνικής Ακαδημίας 2014. Από το 2013, είναι η ιδρύτρια και διευθύντρια του τμήματος International Project Discovery του φεστιβάλ ελληνικών ταινιών στο Λος Άντζελες. Στο θέατρο έχει σκηνοθετήσει την παράσταση Με το ίδιο μέτρο του Σαίξπηρ για το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Αυτή την εποχή, βρίσκεται στο στάδιο του μοντάζ της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας της, με τίτλο Η Αγία Έμυ.

Σενάριο & Σκηνοθεσία: Αρασέλη Λαιμού | Παραγωγός: Giulia Caruso | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ki Jin Kim | Σκηνικά: Markos Keyto | Μοντάζ: Γρηγόρης Ρέντης

Παίζουν: Felipe Cortes, Jose A. Solorio, Maria Carlton, Eva Walker, Pasqual Torres

Αριστοτέλης Μαραγκός

Beatitudes

(Μακαρισμοί)

Διάρκεια: 15΄53΄΄

Με αφορμή τη συνταξιοδότησή του, ένας μεσήλικας στη σύγχρονη Ελλάδα έρχεται αντιμέτωπος με τα φαντάσματα και τις μνήμες από το παρελθόν του.

Η ταινία είχε επίσημες συμμετοχές και βραβεύσεις σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου: Λοκάρνο, Leeds, Δράμας, Αθήνας κ.ά.

Ο Αριστοτέλης Μαραγκός γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κινηματογράφο στο London Film School. Εργάζεται ως σκηνοθέτης σε ταινίες και διαφημιστικά στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σκηνοθεσία: Αριστοτέλης Μαραγκός | Σενάριο: Αριστοτέλης Μαραγκός, Tom Floyd | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Κόκκαλης | Διεύθυνση Παραγωγής: Τέτα Αποστολάκη | Εκτέλεση Παραγωγής: Plays2Place productions | Σκηνικά: Rebecca E. Marshall, Ευαγγελία Θεριανού | Κοστούμια: Δέσποινα Ησαΐα, Ιουλία Σταυρίδου | Μακιγιάζ: Μαριάνθη Παπαγεωργίου, Γεωργία Απαλοδήμα | Ήχος: Βασίλης Δέμκας, Γιώργος Παπαγεωργίου | Mιξάζ: Γιώργος Ραμαντάνης | Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής | Παραγωγή: Αριστοτέλης Μαραγκός & LFS

Παίζουν: Χρήστος Βαλαβανίδης, Όλγα Δαμάνη, Μαρία Καλλιμάνη, Θοδωρής Κατσαφάδος, Μαρία Κατσανδρή, Μιχάλης Οικονόμου, Ορέστης Διαμαντόπουλος

Έφη Παππά

My Stuffed Granny

(Η γιαγιά μου είναι πάντα γεμάτη)

Διάρκεια: 10΄11΄΄

Η μικρή Σοφία αγαπάει την γκρινιάρα γιαγιά της, παρότι είναι πάντα πεινασμένη και τρώει το λιγοστό φαγητό που μπορούν να αγοράσουν. Η σύνταξη της γιαγιάς είναι το μοναδικό εισόδημα που κρατάει την ίδια και τον πατέρα της ζωντανούς. Σε ποια άκρα θα φτάσουν όταν η γιαγιά δεν θα υπάρχει πια;

Γεννημένη στη Θεσπρωτία το 1986, η Έφη Παππά είναι βραβευμένη σκηνοθέτις και δημιουργός animation, που ζει και εργάζεται στην Αθήνα και το Λονδίνο. Το έργο της διερευνά χαρακτήρες και θεματικές που αγγίζουν πανανθρώπινα ζητήματα, μέσα από την αλληγορία και το μαύρο χιούμορ. Έργα της έχουν προβληθεί και βραβευτεί διεθνώς, με πιο διακεκριμένη την ταινία μικρού μήκους My Stuffed Granny, που συγκέντρωσε συνολικά είκοσι διεθνή βραβεία (Φεστιβάλ Κινηματογράφου Εδιμβούργου, Τόκυο, Παλμ Σπρινγκς, Νέας Υόρκης, μεταξύ άλλων) και εκατοντάδες άλλες σημαντικές υποψηφιότητες. Παράλληλα με τα κινηματογραφικά έργα, σκηνοθετεί για διαφημίσεις στο εξωτερικό και την Ελλάδα, καθώς και βίντεο κλιπ, με πιο γνωστά το «Ελεφαντάκι» του Γιώργου Χατζηπιερή και το “STAR” των Locomondo.

Σκηνοθεσία: Έφη Παππά | Παραγωγή: Miranda Ballesteros | Βασισμένη σε ένα διήγημα της Νίνας Κουλετάκη | Αφηγήσεις: Κατερίνα Γιαννάκου | Διεύθυνση Φωτογραφίας: Tristan Chenais | Σκηνογραφία: Thomas Antony Lowthion | Μοντάζ: Sibila Estruch | Animators: Joan Zhongas, Έφη Παππά | Σύνθεση Μουσικής: David Pearce | Μιξάζ: Marton Kristof | Υπεύθυνος VFX, Ονλάιν Μοντάζ, Χρωματικές Διορθώσεις: Ram K. Tripathi Samaveda | Υπεύθυνος CG: Daniel Neeson

