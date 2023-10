Μελέτη της διαΝΕΟσις για τον πολιτισμό στην Ελλάδα

Έναν δημόσιο διάλογο σχετικά με τον πολιτισμό στη χώρα μας, τα προβλήματα, τις προκλήσεις αλλά και τις άπειρες δυνατότητές του, ανοίγει η νέα μελέτη της διαΝΕΟσις «Ο Πολιτισμός στην Ελλάδα», που παρουσιάζεται σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Φωτό Δημήτρη Δασκαλόπουλου: Ναταλία Τσουκαλά

Στις αρχές του 2022, ο ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός διαΝΕΟσις ανέθεσε στον Χρήστο Καρρά, σύμβουλο πολιτιστικής στρατηγικής, Senior Consultant στο Ίδρυμα Ωνάση και Senior Associate AEA Consulting, την εκπόνηση μιας μελέτης για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα στην Ελλάδα, ο οποίος θα περιλάμβανε και προτάσεις πολιτικής. Εκείνος κάλεσε επτά επαγγελματίες του πολιτισμού, με διαφορετικές ειδικεύσεις και κοινά ενδιαφέροντα, να συνθέσουν μαζί του μια ομάδα. Αυτή αποτελείται, εκτός από τον ίδιο, από τους Γεράσιμο Γιαννόπουλο, δικηγόρο και φορολογικό σύμβουλο, Όλγα Κολοκυθά, ερευνήτρια πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης και ακαδημαϊκή διευθύντρια μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Μουσικής Έρευνας (Αυστρία), Ευάγγελο Κυριακίδη, Διευθυντή του The Heritage Management Organisation, Αντιγόνη Παπαγεωργίου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πάντειο, Δημήτρη Τρίκα, δημοσιογράφο και Μουσειολόγο, Πρόδρομο Τσιαβό, διευθυντή ψηφιακής ανάπτυξης και καινοτομίας στο Ίδρυμα Ωνάση και διευθυντή του Ινστιτούτου Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Καινοτομίας EPLO, και Σοφία Χανδακά, επιμελήτρια στο Μουσείο Μπενάκη και σύμβουλο μουσείων και πολιτιστικής ανάπτυξης εργασίας.

Η έκδοση της μελέτης θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Οι Φίλοι Της Μουσικής», ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες συζητήσεις στις αίθουσες «Γιάννης Μαρίνος» και «Δημήτρης Μητρόπουλος», με σημαντικούς ομιλητές από όλους τους πολιτιστικούς χώρους και με στόχο τη διερεύνηση ζητημάτων αιχμής και επικαιρότητας που αφορούν τον πολιτισμό ως δημιουργό κοινωνικών αξιών και τις προτάσεις λύσεων για τα προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν τον χώρο. Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας (https://www.megaron.gr/event/politismos- to-megalo-antagonistiko-mas-pleonektima/ ).

Σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση του ιδρυτή και προέδρου της διαΝΕΟσις Δημήτρη Δασκαλόπουλου, όπως αποτυπώνεται στον πρόλογο του βιβλίου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Δασκαλόπουλος αναφέρει: «Είναι λυπηρό ότι στη χώρα μας το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται ως κρατικές δαπάνες για τον πολιτισμό (0,2%) είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη και μικρότερο του 1/6 του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι κι ένα μεγάλο μέρος του κατευθύνεται στην υποστήριξη της αρχαιολογίας, καταλαβαίνουμε πόσο λίγο οξυγόνο διοχετεύεται στη σύγχρονη δημιουργικότητα. Είναι, επίσης, στενάχωρο ότι οι συνθήκες που διέπουν τη λειτουργία ιδρυμάτων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και το φορολογικό καθεστώς, αποθαρρύνουν παρά διευκολύνουν τη διεύρυνση της δράσης τους. Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των επενδύσεων στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς είναι επίσης πλέον καλά μελετημένες και τεκμηριωμένες σε διεθνές επίπεδο. Οι πολιτιστικές δράσεις πυροδοτούν τη δημιουργικότητα και συνεισφέρουν καίρια στην ενδυνάμωση της κοινωνίας μας –και άμεσα ή έμμεσα, και της οικονομίας μας».

Ως ιδρυτής και του πολιτιστικού οργανισμού ΝΕΟΝ και ακούραστος «εργάτης» για την επαφή του ευρύτερου κοινού με τα αριστουργήματα της σύγχρονης τέχνης, ο κ. Δασκαλόπουλος - ο οποίος μόλις έλαβε τη διάκριση ΟΒΕ (The Most Excellent Order of the British Empire) του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τη συμβολή του στον χώρο των τεχνών και της φιλανθρωπίας- έχει διαπιστώσει με τα ίδια του τα μάτια ότι η σύμπραξη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, η δημιουργία ανακαινισμένων χώρων πολιτισμού και ο πολλαπλασιασμός των δράσεων γύρω απο τη σύγχρονη τέχνη από πολλούς φορείς, γεννούν δημιουργικό ανταγωνισμό, ο οποίος οδηγεί σε ουρές έξω από εκθέσεις και στη διεθνή αναγνώριση του καλλιτεχνικού τοπίου της Αθήνας.

«Υπάρχει μια δημιουργική φόρτιση στον πολιτιστικό χώρο στην Ελλάδα σήμερα και αυτή πρέπει να ενισχυθεί. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει, μάλιστα, να δοθεί και στην ελληνική περιφέρεια, η οποία δυστυχώς υστερεί σημαντικά σε σχέση με την Αθήνα. Η νέα έρευνα που παρουσιάζει η διαΝΕΟσις αποτελεί έναν χάρτη για την ενίσχυση αυτού του διαλόγου. Εύχομαι η συνεισφορά αυτή να αποτελέσει έναυσμα και αφορμή για περισσότερες δράσεις και πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση», καταλήγει.

Αφετηρία

«Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην οριοθέτηση του αντικειμένου μελέτης και η ομάδα κατέληξε ότι το πιο ουσιαστικό, αλλά ταυτόχρονα και απαραίτητο ώστε να καλυφθεί ένα κενό στην υπάρχουσα ελληνική βιβλιογραφία, θα ήταν να γίνει μια επισκόπηση βασικών και επίκαιρων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς στην Ελλάδα σήμερα, η οποία να συνοδεύεται από προτάσεις πολιτικής με τις οποίες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αδυναμίες, προβλήματα αλλά και προκλήσεις στον τομέα», σημειώνουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Καταρχάς, ορίζουν την έννοια του «πολιτισμού», υιοθετώντας τον ορισμό των Πολιτιστικών και

Δημιουργικών Τομέων που χρησιμοποιεί η Eurostat. Συμπεριλαμβάνονται, λοιπόν, οι εικαστικές τέχνες, η αρχιτεκτονική, τα οπτικοακουστικά μέσα, τα αρχεία, οι βιβλιοθήκες, τα βιβλία και ο Τύπος, η διαφήμιση και η χειροτεχνία. Ξεχωρίζουν, επίσης, 6 επίπεδα δραστηριότητας: τη δημιουργία, την παραγωγή ή έκδοση, τη διάδοση και το εμπόριο, τη διατήρηση, την εκπαίδευση και τη διαχείριση ή ρύθμιση.

Στη συνέχεια, εξετάζουν διεξοδικά τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς στην Ελλάδα, τον θετικό αντίκτυπο του πολιτισμού στις πόλεις αλλά και στην υγεία, το έδαφος (κατά τη γνώμη τους, γόνιμο) για την ανάπτυξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στη χώρα μας, τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη, τις ανισότητες μεταξύ πρωτεύουσας και περιφέρειας, τα εργασιακά του πολιτισμού, την κλιματική κρίση (ίσως ακούγεται παράξενο αλλά ο πολιτισμός έχει συμβάλλει στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος) και την πολιτιστική διπλωματία, την ψηφιοποίηση και την προσβασιμότητα.

Όπως αναφέρει σε σχετικό με τη μελέτη άρθρο του και ο Διευθυντής Περιεχομένου της διαΝΕΟσις Ηλίας Νικολαΐδης, «ο πολιτισμός συνδέεται με την ευημερία μιας χώρας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, κάποιοι από τους οποίους μετριούνται δύσκολα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Φυσικά, καμία μελέτη δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως όλα τα θέματα μέσα σε μερικές σελίδες. Όμως, το βιβλίο της διαΝΕΟσις, με την ανάλυση και με τις συγκεκριμένες προτάσεις της, αποτελεί μια καλή αφετηρία για έναν δημόσιο διάλογο σχετικά με τον πολιτισμό στην Ελλάδα και τις δυνατότητές του. Είναι ένας διάλογος που αξίζει να αρχίσει».

Το βιβλίο «Ο Πολιτισμός στην Ελλάδα», που θα διατεθεί δωρεάν στην εκδήλωση του Μεγάρου, υπάρχει προς πώληση στο e-shop της διαΝΕΟσις (www.dianeosis.org/shop/) και λίγο αργότερα θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία.