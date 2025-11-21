Μελίνα Ασλανίδου: Στο παρελθόν είχα οδηγήσει και εγώ υπό την επήρεια αλκοόλ... Καλύτερα να με έπιαναν - Real.gr

Με αφορμή τη σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα, η Μελίνα Ασλανίδου σχολίασε τις πρόσφατες παραβάσεις του ΚΟΚ από γνωστά πρόσωπα, ενώ αναφέρθηκε και σε μία προσωπική της εμπειρία.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η γνωστή τραγουδίστρια είπε πως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχει καμία απολύτως σημασία το αν είναι κανείς δημόσιο πρόσωπο ή όχι, ενώ σημείωσε πως πρόκειται για το ίδιο πράγμα, αφού ο καθένας κάνει κακό στον εαυτό του και μόνο.

«Δεν είναι θέμα εικόνας, αν συλληφθεί κάποιος χωρίς δίπλωμα ή υπό την επήρεια αλκοόλ. Είναι θέμα συνείδησης. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι δημόσιο πρόσωπο ή όχι. Είναι το ίδιο πράγμα: κάνεις κακό στον εαυτό σου», δήλωσε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια, η Μελίνα Ασλανίδου δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι στο παρελθόν έχει βρεθεί και η ίδια στη θέση να οδηγήσει έχοντας πιει αλκοόλ, κάτι που, όπως είπε, σήμερα μετανιώνει βαθιά.

«Θα πω ότι στο παρελθόν είχα οδηγήσει και εγώ υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένα-δύο ποτά. Ξέρεις πόσο το έχω μετανιώσει; Καλύτερα να με έπιαναν και να μου έβαζαν πρόστιμο, για να μην το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου. Συγγνώμη κιόλας. Να με έπιαναν! Χτύπα ξύλο, δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει συμβεί κάτι. Αλλά αν μου συνέβαινε; Δεν θα χτυπούσα μετά το κεφάλι μου στον τοίχο;», σημειώσε.