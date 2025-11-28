Μενίδι: 14χρονη εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα με νεκρό έμβρυο – Κατήγγειλε ότι την χτύπησε η μητέρα της - Real.gr

Σοκ στο Μενίδι, όπου μία 14χρονη εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα με ένα νεκρό έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ανήλικη κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι υπέστη αποβολή μετά από σωματική επίθεση που δέχθηκε από την 35χρονη μητέρα της.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η 35χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για βαριά σωματική βλάβη.

Η 14χρονη έχει μεταφερθεί, με εισαγγελική εντολή, στο νοσοκομείο Παίδων όπου και νοσηλεύεται.