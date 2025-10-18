Τροχαίο στο Μενίδι: Νεκρός ο οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε δέντρο - Real.gr

Έχασε τη ζωή του ο οδηγός που καρφώθηκε με το αμάξι του σε δέντρο, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Γύρω στις 5 το πρωί, το όχημα που κινούνταν στη λεωφόρο Πάρνηθος ξέφυγε από την πορεία του, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, και προσέκρουσε σε δέντρο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο άνδρας κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.