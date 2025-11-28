Μενίδι: Ποινική δίωξη στη 35χρονη για τον ξυλοδαρμό της 14χρονης κόρης της - Real.gr

της Άννας Κανδύλη

Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της 35χρονης που όπως κατήγγειλε η 14χρονη κόρη της την ξυλοκόπησε άγρια με αποτέλεσμα να αποβάλλει.

Συγκεκριμένα κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και διακοπή της κύησης.

Η 35χρονη οδηγήθηκε στον ανακριτή

Όπως έγινε γνωστό, νωρίτερα σήμερα, η 14χρονη εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα με ένα νεκρό έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ανήλικη κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι υπέστη αποβολή μετά από σωματική επίθεση που δέχθηκε από την 35χρονη μητέρα της.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η 35χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για βαριά σωματική βλάβη.

Η 14χρονη έχει μεταφερθεί, με εισαγγελική εντολή, στο νοσοκομείο Παίδων όπου και νοσηλεύεται.