Μενίδι: Ποινική δίωξη στη 35χρονη για τον ξυλοδαρμό της 14χρονης κόρης της - Real.gr

Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της 35χρονης που όπως κατήγγειλε η 14χρονη κόρη της την ξυλοκόπησε άγρια με αποτέλεσμα να αποβάλλει.
Συγκεκριμένα κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και διακοπή της κύησης.
Η 35χρονη οδηγήθηκε στον ανακριτή
Όπως έγινε γνωστό, νωρίτερα σήμερα, η 14χρονη εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα με ένα νεκρό έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδες.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ανήλικη κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι υπέστη αποβολή μετά από σωματική επίθεση που δέχθηκε από την 35χρονη μητέρα της.
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η 35χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για βαριά σωματική βλάβη.
Η 14χρονη έχει μεταφερθεί, με εισαγγελική εντολή, στο νοσοκομείο Παίδων όπου και νοσηλεύεται.