Μενίδι: Συνελήφθη 37χρονος για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο πλαστικών - Έβαλε φωτιά σε καλώδια για να αφαιρέσει τον χαλκό - Real.gr

Στη σύλληψη ενός 37χρονου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε εργοστάσιο πλαστικών στη συμβολή των οδών Δεκέλειας και Κατάρας στο Μενίδι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Ο 37χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Αχαρνών, που έφτασαν στα ίχνη του από ανάλυση βίντεο από κάμερες στην περιοχή και από πληροφορίες.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 37χρονος έφτασε με ποδήλατο στο σημείο και αφού αφαίρεσε από την επιχείρηση καλώδια, στη συνέχεια τους έβαλε φωτιά σε κοντινό υπαίθριο χώρο προκειμένου να αφαιρέσει τον χαλκό. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν εκείνη την ώρα, η φωτιά επεκτάθηκε στους χώρους του εργοστασίου με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς. Ακολούθως η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλες δύο διπλανές επιχειρήσεις, οι οποίες επίσης υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπρησμού που έλαβε χώρα μεταμεσονύκτιες ώρες της 19-1-2026 σε κτιριακές εγκαταστάσεις εργοστασίου και -3- εταιρειών στην περιοχή των Αχαρνών.

Για την υπόθεση συνελήφθη, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης της ανωτέρω Υπηρεσίας μεσημβρινές ώρες της 19-1-2026 εντός οικισμού στην περιοχή των Αχαρνών, 37χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, διακεκριμένες κλοπές και κοινώς επικίνδυνη βλάβη.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού κλοπής και εμπρησμού σε εγκαταστάσεις εργοστασίου και -3- εταιρειών στην περιοχή των Αχαρνών, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, οι οποίοι διενεργώντας επίμονη και ενδελεχή προανακριτική έρευνα και κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων ταυτοποίησαν άμεσα και συνέλαβαν τον 37χρονο δράστη.

Ειδικότερα, ο δράστης μεταμεσονύκτιες ώρες της 19-1-2026, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του προσέγγισε, επιβαίνοντας σε ποδήλατο, εργοστάσιο στην περιοχή των Αχαρνών με σκοπό την κλοπή χαλκοσωλήνων.

Κατά τη διαδικασία αφαίρεσης των χαλκοσωλήνων, προκάλεσε πυρκαγιά η οποία άμεσα επεκτάθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις παρακείμενων εταιρειών, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, αφού προηγουμένως απέκρυψε σε κάδο σωλήνες χαλκού που είχε αφαιρέσει, με σκοπό να επιστρέψει σε μεταγενέστερο χρόνο και να τους μεταφέρει δίχως να γίνει αντιληπτός.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν -3- περιπτώσεις κλοπών, καθώς και ληστεία σε βάρος ανηλίκου στην περιοχή των Αχαρνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.