Μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου - Real.gr

Είχε δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα λόγω ανατροπής και φωτιάς σε φορτηγό.

Ομαλοποιείται σταδιακά η κυκλοφορία στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών, καθώς η τελευταία εξέλιξη είναι η ακόλουθη: 1) Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο διεξάγεται κανονικά από τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου από τις δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας,

2) Παραμένει η εκτροπή της κυκλοφορίας στον κόμβο Κινέττας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβάσεις στην κυκλοφορία σημειώθηκαν λόγω ανατροπής και στη συνέχεια εκδήλωσης πυρκαγιάς σε φορτηγό στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (43o χιλιόμετρο) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.