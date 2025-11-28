Quantcast
Μεσολόγγι: Κεραυνός έπεσε σε στρατόπεδο - Τέσσερις στρατιώτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο - Real.gr
Μεσολόγγι: Κεραυνός έπεσε σε στρατόπεδο – Τέσσερις στρατιώτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

15:00, 28/11/2025
Σφοδρή καταιγίδα χτύπησε την περιοχή, ενώ οι τραυματίες παραμένουν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, μεταφέρθηκαν χθες το βράδυ, τέσσερις φαντάροι, μετά από ηλεκτροπληξία που υπέστησαν.

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που έκαναν μπάνιο στα λουτρά του στρατοπέδου Μεσολογγίου, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, η οποία προκάλεσε την πτώση κεραυνού.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του tempo24 οι τρεις στρατιώτες έλαβαν εξιτήριο μετά από λίγες ώρες, ενώ ένας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας, περισσότερο για προληπτικούς λόγους.

