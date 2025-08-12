Μεσολόγγι: Νέο μήνυμα από το 112-Απομακρύνθηκαν με λεωφορείο του Δήμου ηλικιωμένα άτομα - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στα Σταμνά Μεσολογγίου και με μήνυμα το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από το χωριό.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεσολογγίου Νίκος Παπανικολάου χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη, σημειώνοντας ότι η φωτιά προσεγγίζει το χωριό.

«Ηδη έχουν απομακρυνθεί, με μέριμνα του Δήμου, ηλικιωμένοι και λεωφορείο παραμένει σε επιφυλακή για την απομάκρυνση και άλλων ατόμων. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις και η διεύθυνση του ανέμου αλλάζει συνεχώς καθιστώντας την κατάσβεση πολύ δύσκολη» τόνισε

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου είχαν διατεθεί και 5 εναέρια μέσα, που πραγματοποίησαν ρίψεις νερού.