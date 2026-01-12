Μεσσαρά: «Με βίασε πολλές φορές, να τον πάτε μέσα» - Συγκλονίζει η 23χρονη που καταγγέλλει τον πατέρα της για βιασμό - Real.gr

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με απόφαση εισαγγελέα ο πατέρας που κατηγορείται για τους βιασμούς των κορών του και οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα με περιπολικό στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η προφυλάκιση αφορά αποκλειστικά την κακοποίηση ή και την καταγγελία για βιασμό, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα του τεστ DNA, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο αδελφός των ανήλικων κοριτσιών που έχει αναλάβει τη φροντίδα τους αφότου βγήκε στο «φως» η φρικιαστική υπόθεση, μίλησε στο Star και ξεκαθαρίζοντας ότι οι αδερφές του βρίσκονται μαζί του με τη θέλησή τους. Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε επανειλημμένους βιασμούς από τον πατέρα της, δηλώνοντας ότι φοβόταν να μιλήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα:

«Ο πατέρας μου με βίασε πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα.», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Τα κορίτσια έχουν ήδη καταθέσει σε ψυχολόγους της Ασφάλειας, ενώ η υπόθεση έχει λάβει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Μία εκ των ανήλικων έχει ήδη περάσει από τις προβλεπόμενες διαδικασίες για ανήλικα θύματα, ενώ υπάρχει και δικαστική εκκρεμότητα που αφορά βρέφος, το οποίο έχει δοθεί σε προσωρινή αναδοχή.

Στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων της οικογένειας βρίσκεται και η αναφορά σε τρίτο πρόσωπο, πακιστανικής καταγωγής, τον οποίο η μητέρα φέρεται να κατονομάζει ως υπεύθυνο.

Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε, ο κατηγορούμενος έλεγε στη μια κόρη του να ισχυριστεί στις αρχές ότι τη βίαζε ο εν λόγω άνδρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αδελφό και τις καταθέσεις των κοριτσιών, οι ίδιες επιμένουν ότι ο μόνος δράστης ήταν ο πατέρας τους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα κορίτσια δέχονταν σωματική βία και ζούσαν υπό καθεστώς φόβου, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν είχαν απευθυνθεί νωρίτερα στις Αρχές. Το ενδεχόμενο συγκάλυψης από μέλη της οικογένειας εξετάζεται επίσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.