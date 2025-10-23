Μεσσηνία: 41χρονος είχε εργαστήριο κάνναβης στο σπίτι – Στην κατάψυξη έκρυβε ποσότητες «χασίς» - Real.gr

Εργαστήριο εσωτερικής καλλιέργειας κάνναβης είχε στημένο σε μονοκατοικία στο Περδικόνερι Τριφυλίας ένας 41χρονος άνδρας, ο οποίος διέμενε προσωρινά στο σπίτι και αναζητείται από τις αρχές.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποίησαν έρευνα το μεσημέρι της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, εντοπίζοντας στον υπόγειο χώρο της οικίας ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο εσωτερικής καλλιέργειας κάνναβης, με τεχνητές συνθήκες φωτισμού, θέρμανσης και εξαερισμού. Στο εσωτερικό βρέθηκαν 67 φυτά κάνναβης ύψους έως 50 εκατοστών, καθώς και καλλιεργητικός εξοπλισμός (λαμπτήρες, θερμόμετρα, ανεμιστήρες, προβολείς, λιπάσματα και ξηραντήριο).

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε και δεύτερη… «ψυχρή» κρυψώνα: στην κατάψυξη της οικίας εντοπίστηκαν δύο μεγάλες ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους 1 κιλού και 933 γραμμαρίων, χωρισμένες σε έξι συσκευασίες έτοιμες προς διακίνηση.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 41χρονος δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο στη διακίνηση κάνναβης σε περιοχές της Αττικής και της Κυπαρισσίας, διαθέτοντας τη ναρκωτική ουσία προς 10 έως 12 ευρώ το γραμμάριο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.