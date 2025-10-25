Μεσσηνία: 51χρονος έχασε τη ζωή του ενώ έκανε σέρφινγκ - Real.gr

Τραγικό τέλος είχαν το απόγευμα της Παρασκευής οι διακοπές ενός 51χρονου Πολωνού τουρίστα στην παραλία του Ρωμανού, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος.

Ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τον γιο του, κάνοντας σέρφινγκ, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τις αισθήσεις του λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πύλου και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Ο 51χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σημείωσε το ERTnews.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το Λιμεναρχείο Πύλου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.