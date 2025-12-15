Μεσσηνία: Μπλόκο αγροτών στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος της Θουρίας – Κλειστά και τα δύο ρεύματα - Real.gr

Μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Θουρίας, έστησαν αγρότες της Μεσσηνίας, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους, ενώ σημειώθηκε ένταση όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να εμποδίσουν και άλλους αγρότες που κατευθύνονταν στο σημείο για να ενισχύσουν το μπλόκο.

Αυτή την ώρα, ο αυτοκινητόδρομος παραμένει κλειστός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς τρακτέρ έχουν παραταχθεί στο οδόστρωμα στο ύψος της Θουρίας. Παράλληλα, ισχυρή παρουσία αγροτικών μηχανημάτων καταγράφεται και στον κόμβο της Θουρίας, καθώς και στον παράδρομο του αυτοκινητοδρόμου. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί και τους οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένονται νεότερες εξελίξεις μέσα στις επόμενες ώρες.