Μεσσηνία: Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης - Real.gr

Σοκ έχει προκαλέσει το διπλό φονικό που σημειώθηκε την Κυριακή, λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ, σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας άνδρας, ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και κάτοικος της περιοχής ηλικίας περίπου 70 ετών, βρέθηκε νεκρός στη ρεσεψιόν της επιχείρησης.

Λίγα μέτρα πιο πέρα εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης του κάμπινγκ, φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να διαφύγει.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως οι δύο άνδρες δολοφονήθηκαν με πυροβολισμό.

Οπως αναφέρει το messinialive.gr, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πώς δράστης και θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.