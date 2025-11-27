Μεσσηνία: Εκτεταμένες ζημιές από την κακοκαιρία «Αdel» στη Φοινικούντα – Χωρίς ρεύμα η περιοχή - Real.gr

Quantcast
10:19, 27/11/2025
Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται σε περιοχές της Μεσσηνίας από την κακοκαιρία «Αντέλ», η οποία πλήττει την περιοχή από τις βραδινές ώρες, με τον νομό να βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας Red Code.

Τα πιο έντονα φαινόμενα εκδηλώθηκαν μετά τις 7 το πρωί, όταν, ύστερα από έντονη χαλαζόπτωση, οι άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση από νότιοι σε δυτικοί και ενισχύθηκαν σημαντικά.

Ιδιαίτερα στη Φοινικούντα, στην περιοχή Μαυροβούνι, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες ζημιές σε επιχειρήσεις και κατοικίες:

• σπασμένες τζαμαρίες,

• ξηλωμένα στέγαστρα,

• ξεριζωμένα δέντρα,

• αποκολλημένες στέγες,

• ζημιές σε δίκτυα υποδομών.

Από τις βλάβες στο δίκτυο, η περιοχή παραμένει αυτή την ώρα χωρίς ρεύμα, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθούν να προσεγγίσουν τα σημεία.

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, μιλώντας στη ραδιοφωνικό εκπομπή της ΕΡΤ Καλαμάτας, περιέγραψε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη Φοινικούντα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν νωρίς το πρωί την περιοχή. Όπως ανέφερε, οι ισχυρές ριπές ανέμου και η χαλαζόπτωση προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις στη ζώνη Μαυροβουνίου–Ευαγγελισμού, με καταστροφές σε τζαμαρίες, στέγαστρα, σκεπές και δέντρα.

Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς αρκετές κολόνες έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση, αφήνοντας την περιοχή χωρίς ρεύμα. Παράλληλα, υπάρχουν εκτιμήσεις για ζημιές στην αγροτική παραγωγή, οι οποίες δεν μπορούν ακόμη να αξιολογηθούν πλήρως λόγω των συνεχιζόμενων φαινομένων.

Ο δήμος βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας, με τον ίδιο τον Δήμαρχο να μεταβαίνει συνεχώς στο σημείο. Τόνισε ότι η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη και ότι απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους πολίτες.

Ακούστε αναλυτικά όσα σημείωσε πριν λίγο ο δήμαρχος της περιοχής στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας:

Αυτή τη στιγμή έντονη καταιγίδα πλήττει και την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας Καλαμάτα.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή έως και αύριο, καθώς τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

